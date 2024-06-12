5月29日，国际货币基金组织（IMF）宣布上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。联合国5月中旬发布报告，对中国经济增长率的预测由今年1月的4.7%上调至4.8%。4月以来，亚洲开发银行、摩根士丹利、高盛、瑞银等国际金融机构纷纷上调对中国经济增速的全年预期。

国际机构集体看涨中国经济，并不令人意外。

宏观数据充分呈现中国经济回升向好态势——

“基本盘”保持稳定。一季度，我国国内生产总值同比增长5.3%，消费、投资、出口“三驾马车”运行良好，增长、就业、通胀、国际收支四大宏观指标总体稳定。进入4月份，全国规模以上工业增加值、居民消费价格指数等多项主要经济指标继续回升，“稳”的基础不断夯实。

结构趋优、质效向好。4月份，规模以上装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长9.9%、11.3%，占全部规上工业的比重均持续提升。即时零售、直播带货等新模式快速发展，1-4月全国网上零售额同比增长11.5%。新能源汽车、充电桩、太阳能电池等新能源产品产量分别增长39.2%、12%和11.1%。新质生产力加快培育成长，绿色转型扎实推进，经济结构持续优化，“进”的势头愈发明显。

“制造业增速超出预期”“出口需求走强”“旅游业强劲反弹”“最近宏观数据一直很稳固”……在评级报告中，国际机构正是基于年度开局的飘红数据，对中国经济全年增长做出乐观前瞻。

宏观政策有力稳定市场预期——

宏观政策是保持经济平稳运行的重要手段，是提振市场信心的重要方面。

今年以来，财税政策适度加力，货币政策发挥总量和结构双重功能，强化重大战略任务财力保障，满足实体经济融资需求；与此同时，精准施策推动创新、协调、绿色、开放、共享发展取得新进展，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。短期与中长期调控目标兼顾，逆周期和跨周期调控手段并举，政策绵绵发力，为市场送来“定心丸”。

“中国政府出台的多项政策，旨在引导房地产市场转型，支持保障性住房贷款，以及促进经济结构调整和产业升级等措施，将有效推动中国经济的持续健康发展”“宽松的货币政策和积极的财政政策有望在短期内支持经济产出；从长远来看，加强政策支持有望促进制造业投资，尤其是新兴行业”……国际机构对中国宏观政策效应的持续释放抱有积极预期。

坚定不移深化改革扩大开放赢得更多“信任票”——

4月30日召开的中共中央政治局会议，再次向世界宣示“要坚定不移深化改革扩大开放”的决心。

《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》等文件接连出台，对服务业扩大开放作出重要政策安排；积极扩大AEO国际互认合作，促进全球贸易便利；持续扩容免签“朋友圈”……中国不断以更高水平的开放链接世界，提供更多合作共赢的机遇。

一季度，外国人来华数量较去年同期增长3倍多；“五一”假期入境游客达177.5万人次。1-4月，全国港口完成外贸货物吞吐量同比增长9.1%，中欧班列发送货物量同比增长11%；全国新设立外资企业同比增长19.2%，公募、私募等外资机构加速“抢滩”中国市场……“开放的大门只会越开越大”，人流、物流、资金流川流不息，中国经济的澎湃活力，被经济数据印证，更被世界“沉浸式”感知与共享。

“中国在2024年到2025年将贡献亚洲发展中经济体增长的46%”“2024年到2029年中国在全球新增经济活动中的占比将达到21%左右”……国际机构认为，中国经济的稳健增长，将为全球经济的复苏和发展提供强大动力。

当前，外部不稳定不确定性上升，世界经济复苏动能不足，但中国巩固和增强经济回升向好态势仍然拥有很多有利条件：企业效益和预期好转，消费者信心回升，市场活力增强；产业向“新”向“绿”，改革纵深推进，经济发展内生动力不断激发；推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案落地，加上前期实施的增发国债、降息降准等政策，宏观政策效力有望持续释放……这些都增强了中国经济的活力和韧性。稳扎稳打，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，中国仍将是全球经济增长的主要贡献者。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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