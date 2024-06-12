人民网北京6月12日电 （记者栗翘楚）当前，智能网联汽车已经成为全球汽车产业转型升级的战略方向。同时，智能网联汽车的创新融合发展是一项复杂的系统工程，在向规模化商业应用推广的过程中，仍然面临着法律法规不完善、关键技术亟待突破、基础设施不健全等多方面的挑战，需要各方协力推动解决。

为促进智能网联汽车技术交流与合作，加速推进智能网联汽车跨界融合发展，中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、清华大学车辆与运载学院定于2024年6月18-20日在北京举办第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2024），邀请来自汽车和相关跨产业领域的两院院士、国内外知名企业高层、资深专家等200多位嘉宾演讲，同期组织50余家企业进行展览展示、企业创新分享及发布活动。

据悉，如何拥抱人工智能、构建智能网联汽车产业新生态，迈向车路云一体化规模应用新阶段、智能网联汽车安全、自动驾驶大模型技术进展与挑战、智能座舱人机交互与人机共驾创新技术等业界前沿技术成为大会的重要课题，多位嘉宾在接受采访时表示，通过推动智能网联汽车技术创新与合作，有助于构建更趋完善的行业生态。

近日，工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部等四部门首批确定9个联合体开展智能网联汽车准入和上路通行试点。车辆运行所在城市为重庆市、广东省广州市和深圳市、上海市、北京市、海南省儋州市、河南省郑州市，产品类别包括乘用车、货车、客车。

城市中的智能网联汽车将越来越多。随着新一代信息技术快速发展，车辆的智能化水平不断提升，智能网联汽车及车联网产业迅速发展，城市交通管理水平进一步提高，居民出行体验更加舒适便捷。未来，更“聪明的车”将行驶在更“智慧的路”上，为居民日常出行提供更加智能化的服务体验。

(责编：王仁宏、高雷)

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