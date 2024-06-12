新华社北京6月12日电（记者刘诗平）记者12日从水利部和中国南水北调集团了解到，南水北调中线一期工程自2014年12月通水以来，已累计向北京市调水100亿立方米，超过1600万人直接受益，水质稳定在地表水环境质量标准Ⅱ类及以上。

统计显示，目前，“南水”已占北京城区供水的70%以上，是北京的主力供水水源。

中国南水北调集团相关负责人表示，中国南水北调集团中线有限公司是南水北调中线一期工程运行管理责任主体，目前已建立健全工程安全监控、智能化调度、水质监测保护、防汛防冰组织、安全生产监管等一体化运行维护管理体系，有力保证南水北调工程安全、供水安全、水质安全。

记者了解到，北京市昌平新城地表水厂近日进行了通水调试，北京接纳“南水”的水厂达到15座。“南水”进京以来，北京市年人均水资源量得到大幅提升。“南水”在优化北京市水资源配置利用、改善供水格局、加强水资源战略储备、改善水生态环境等方面发挥着重要作用。

目前，北京河湖水系总体全面还清，地下水资源得到很大程度的涵养，水生态健康状况持续向好，水生生物多样性稳步提升。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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