新华社北京6月12日电（记者谢希瑶）主题为“丝路新机遇 亚欧新活力”的第八届中国—亚欧博览会将于6月26日至30日在新疆乌鲁木齐举办。

这是记者从商务部12日举行的专题新闻发布会上了解到的。据介绍，本届博览会共有50个国家、地区和国际组织，国内1000多家企业和机构参展。目前已有23个国家、3个地区、1个国际组织确认设立国家（地区）馆和形象馆。主宾国是哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦，主宾省市是北京、山东、四川。

本届博览会展览面积14万平方米，设有投资合作、国际、特色产业和装备制造4个展区。其中，特色产业展区包括能源和装备制造、数字技术、文化旅游、绿色有机果蔬、优质畜产品、棉花和纺织6个产业题材内容；国际展区集中展示各国社会经济发展投资机遇及合作项目、优势产品及特色人文内容。

本届博览会首次设置了中央企业馆、专精特新企业馆、粤港澳地区企业馆和新疆“八大产业集群”产业链链主企业馆。展品涵盖11个领域20多个大类超6000多种产品，包括油气生产加工、绿色矿业、光伏、风能应用等新疆“八大产业集群”在内的高精新产品以及特色优势产品。

据介绍，参会客商将超过5000人，届时将举办50多场特色突出、特点鲜明的国内国际贸促活动。预计将有超过200个项目在专场推介会和签约仪式上签约，专场洽谈对接活动超过配套活动总数的一半以上。

本届博览会由商务部、外交部、中国贸促会、新疆维吾尔自治区人民政府共同主办。自2011年以来，中国—亚欧博览会已成功举办七届，取得丰硕成果。境内外参展企业累计超12200家，遍布五大洲的70多个国家和地区，累计观展人数达216万人次，形成了一批具有影响力和示范性合作成果，为推动中国和亚欧国家深化经贸合作、增进人文交流发挥了积极作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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