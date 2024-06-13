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HH—100航空商用无人运输系统验证机首飞成功

2024年06月13日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月12日电  （记者邱超奕）12日，由中国航空工业集团自主研发的HH—100航空商用无人运输系统验证机在陕西西安蓝田通用机场首飞成功。首飞试验过程中，飞机各系统设备工作正常，飞机姿态平稳，状态保持良好，完成了预定飞行科目。

　　HH—100航空商用无人运输系统由无人飞行器平台、指挥控制系统（地面站）组成，兼具成本低、吨位大、商载高、全国产的特点。飞机最大起飞重量2000千克、商载700千克、满载航程520千米、最大巡航速度300千米/时、最大使用高度5000米，货舱容积4立方米。

　　该机主要应用场景为支线物流，可扩展森林草原灭火、救援物资投送、应急中继通信、人工影响天气等应用场景。

　　HH—100航空商用无人运输系统研制过程中，研制团队先后攻克了自主飞行控制系统设计、高可靠性任务规划等多项关键技术，为后续HH系列无人运输系统的研制奠定了坚实基础。

　　中国航空工业集团正在稳步推动航空商用无人运输系统2吨级、5吨级、10吨级及以上系列化产品的研发，不断满足市场对无人运输机大型化、智能化、低成本、高可靠方面的发展需求。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月13日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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