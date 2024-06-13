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前4月我国服务进出口总额同比增长16.8%（新数据 新看点）

旅行服务保持高速增长

2024年06月13日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：商务部
　　制图：蔡华伟

　　本报北京6月12日电  （记者罗珊珊）记者近日从商务部获悉：今年前4月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额24319.6亿元，同比增长16.8%。其中，出口9846.9亿元，同比增长11%；进口14472.7亿元，同比增长21.2%。

　　知识密集型服务贸易继续增长。前4月，知识密集型服务进出口9637.2亿元，同比增长6.4%。其中，知识密集型服务出口5562.9亿元，同比增长3.3%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为26.8%、16.7%；知识密集型服务进口4074.3亿元，同比增长10.9%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为54.5%、15%。

　　旅行服务增长快速。前4月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口6600.3亿元，同比增长48.6%，为服务贸易第一大领域。自去年底以来，我国已陆续对法国、德国、意大利等多个国家实施免签入境政策，同安提瓜和巴布达、新加坡、泰国签署互免签证协定，免签国“朋友圈”持续扩容，出入境便利度不断提升。

　　当前，服务业已成为世界经济增长的主要动力，服务贸易与货物贸易、数字贸易成为我国贸易强国建设的“三大支柱”。随着数字技术快速突破、各领域数字化转型深入发展，跨境服务贸易的潜力将得到进一步激发，成为全球贸易增长的重要引擎。下一步，商务部将继续优化服务进出口结构，推动知识密集型服务出口，扩大中医药等特色服务出口和研发设计、节能降碳、环境、医疗等服务进口。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月13日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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