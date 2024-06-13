本报记者 屈信明

数据来源：财政部等

制图：汪哲平

习近平总书记6月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议时强调，稳定粮食生产，确保粮食安全，必须保护和调动农民种粮和地方抓粮积极性，健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制，提高政策精准性、实效性，夯实粮食安全根基。会议强调，完善价格、补贴、保险等政策体系。

今年起，我国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。政策如何实施，怎样保障种粮农民收益？本版推出报道，关注政策落地执行情况。

——编 者

今年起，全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。这两种保险能给种粮农民带来哪些好处，农民投保积极性如何？怎样进一步增强农民获得感？记者进行了采访。

更好保障种粮收益，助力防灾减灾、积极救灾

时值“三夏”，四川省绵阳市游仙区种粮大户唐以全心情不错。

“2000亩麦子收成挺好。”唐以全种粮30多年，除了小麦，还种了不少水稻、玉米。“有专家指导、科技加持，这些年，又多了道‘全险’保障。”

唐以全说的“全险”，是完全成本保险。2022年，当地推广三大粮食作物完全成本保险。“‘全险’每亩保费只比过去的物化成本保险贵几元钱，但保障能提高数百元，一旦遭遇大害，能得到不少赔偿，我立刻就投保了。当年夏天遇到干旱，水稻减产较多，‘全险’赔偿很大程度上弥补了损失。”唐以全说，现在同村人大多购买了完全成本保险。

在农业里，物化成本指化肥、种子、地膜这些生产过程中的直接投入，对这些进行保障的农业保险就是物化成本保险。

“以往的物化成本保险保额约为亩产值的40%，农户觉得不够。完全成本保险责任涵盖主要自然灾害、重大病虫鼠害、意外事故等，保障物化、土地和人工等农业生产总成本，种植收入保险保障相关农产品种植收入，这两个险种保障水平最高可达相应品种亩产值的80%，能稳定种粮农户收益，农民投保积极性高。”首都经贸大学教授庹国柱说，近3年产粮大县三大主粮承保面积增加了约1.5亿亩，部分粮食主产省份完全成本保险覆盖率相当高。农民可根据实际需求，在物化成本保险、完全成本保险和种植收入保险中自主选择一种投保。

近年来，三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险补偿因灾损失、保障农民收益的作用不断显现。去年，全国农业保险总赔付1124亿元，其中，粮食特别是三大粮食作物所获得的赔偿占重要部分。

农业保险不仅能为种粮农民强化收入保障，还能助力田间管理和防灾减灾。今年，中国人寿集团旗下财险河北省分公司配合相关部门开展小麦“一喷三防”，出资购买飞防服务及防治药品，保障小麦稳产增产。去年5月，河南遭遇“烂场雨”天气，平安产险迅速向驻马店、周口、焦作等地提供抢收农机补贴及烘干资金145万元，为农户挽回约1400万元经济损失。

财政部有关负责人表示，此前三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策在全国所有产粮大县实施，其他地区种粮农户期望享受同样政策的呼声很高。为回应关切，按照2024年中央一号文件和《政府工作报告》部署要求，该政策从2024年开始在全国全面实施。

“稻谷、小麦、玉米播种面积占我国粮食总面积比例超八成，产量占比超九成。全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，有利于推动农户提高种粮积极性、保障灾害后的农业再生产，给种粮农民带来真实惠，对保障国家粮食安全有重要意义。”庹国柱说。

合理设计保障水平、厘定保险费率，加大支持力度

财政部等部门联合发布通知提出，完全成本保险保障水平、种植收入保险保障水平原则上均不得高于相应品种产值的80%。这样的安排有什么好处？

“对保险经营而言，这是风险管理需要。”庹国柱说，在提高保障水平的同时，保险金额如果过高，可能造成道德风险，例如，疏于田间管理和救灾减损。因此，合理制定保障水平，有利于保障粮食增产。

此外，业内人士表示，这样的政策设计有利于合理压降保费，一定程度上减轻农民负担和一些产粮大县的保费补贴压力。

今年，中央财政对三大主粮保险的保费补贴预算增加了近50亿元。三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险保费补贴比例为在省级财政保费补贴不低于25%的基础上，中央财政对中西部地区和东北地区补贴45%，对东部地区补贴35%。加上市县财政的补贴，各级财政补贴接近80%，农户自缴约20%保费。财政部将强化资金监管，防止拖欠、截留、挪用，确保保险政策精准滴灌。

“鼓励优化资金拨付和结算方式，可能考虑推广农险保费的中央和省级保费补贴资金直接与保险公司省级分公司结算机制，希望能够压降应收保费。”国家金融监督管理总局相关司局负责人说。

相关部门将督促保险公司按照保本微利原则厘定保险费率，目前平均费率已由前年的6%降至约4.9%，按照完全成本保险和种植收入保险的保障水平大约每亩1125元计算，农户每亩自缴保费约11元。

农业农村部相关司局负责人建议，广大农民、特别是从事规模经营的种粮农民，把农业保险作为粮食生产风险的重要管理工具，争取“应保尽保”；地方政府进一步加大支持力度，支持种粮农民实现“愿保尽保”。

加快数字化、线上化步伐，便利农户投保、理赔

承保理赔直接关系农户的获得感。如何进一步优化相关服务？

“为适度规模经营农户和小农户提供个性化投保方式。”平安产险党委委员、团体事业群总监姜华说，种粮大户可作为投保人到保险公司填写投保单，缴纳保费，保险公司向农户直接出具保险单；同时，支持种植规模小的农户由村集体组织集中投保，把小农生产引入现代农业发展轨道，进一步增强完全成本保险和种植收入保险的覆盖面和普惠性。

加快农业保险数字化、线上化步伐。业内人士表示，保险公司应持续加大科技投入，运用卫星遥感、智能识别、物联网、大数据、云计算等技术，探索科技赋能精准承保的创新模式和方法，提高农业保险承保真实性和准确性。

“可进一步健全保险行业与农业农村、气象等部门的信息交互共享机制，对农业生产进行实时监测和风险预警。”国家金融监督管理总局四川监管局有关负责人说，当地通过散户土地确权数据比对上图、种粮大户遥感测绘上图和林地小班比对上图等模式开展精准承保试点，打造“地块+农户+作物”一体化解决方案，提升种植险承保精准性。

国家金融监督管理总局北京监管局有关负责人介绍，当地推动实现历史承保资料系统自动带出，农户无需复杂操作即可完成全部投保流程，从完成缴费到收取电子保单相当快。

定损理赔方面，有的保险公司探索运用手持全球定位系统工具测量农作物受灾面积，有效提升查勘定损效率和准确性；有的利用卫星遥感技术及气象数据等支撑快速预赔，助力农户及时救灾减损、快速恢复生产。

此外，有关部门将不断加强合规管理。金融监管总局近期出台了关于开展政策性农险业务承保理赔合规性和内控有效性专项整治的通知，从保险公司自查和监管督查检查着手，规范经营行为，打击虚假承保理赔，维护农户合法权益。

《 人民日报 》（ 2024年06月13日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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