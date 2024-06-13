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建立全国政府和社会资本合作项目信息系统

加强信息管理、监测分析和公众监督

2024年06月13日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月12日电  （记者刘志强）日前，国家发展改革委办公厅发布关于建立全国政府和社会资本合作项目信息系统的通知。通知提出，为加强政府和社会资本合作项目的信息管理、监测分析和公众监督，拟依托全国投资项目在线审批监管平台建立全国政府和社会资本合作项目信息系统。

　　建立信息系统，有利于做好项目信息统计，强化政府和社会资本合作项目监测分析；有利于加强社会监督，提升公共产品质量和公共服务水平；有利于引导各参与方切实提升项目执行质量，将政府和社会资本合作新机制各项要求落到实处。

　　国家发展改革委提出，将把信息系统内各项目信息填报完备情况作为给予项目建设期政府投资支持、纳入全国重点民间投资项目库、通过投贷联动机制向金融机构推介的重要依据。鼓励银行等金融机构充分发挥专业能力，对信息系统内项目依法依规提供融资支持。未在信息系统内的项目，不得以政府和社会资本合作项目名义融资或办理前期手续。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月13日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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