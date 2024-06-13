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凝心聚力建设新时代壮美广西

打造国内国际双循环市场经营便利地（推动高质量发展·权威发布）

本报记者 邓建胜 张云河
2024年06月13日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　6月12日上午，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，广西壮族自治区有关负责同志围绕“加快打造国内国际双循环市场经营便利地  凝心聚力建设新时代壮美广西”介绍了相关情况。

　　“党的十八大以来，习近平总书记3次到广西考察，勉励我们‘解放思想、创新求变，向海图强、开放发展，努力在推动边疆民族地区高质量发展上展现更大作为，在建设新时代中国特色社会主义壮美广西上不断取得新进展，奋力谱写中国式现代化广西篇章’。”广西壮族自治区党委副书记、自治区主席蓝天立说，广西牢记习近平总书记嘱托，奋力在推动边疆民族地区高质量发展上闯出新路子、展现更大作为。

　　做好强产业大文章，持续扩大对内对外开放

　　广西经济总量从2012年的1.13万亿元增长到2023年的2.72万亿元。

　　着力做好强产业大文章。蓝天立说：“广西始终坚持以特色优势产业为主攻方向，因地制宜发展新质生产力，打造形成冶金、汽车等10个千亿级工业产业和食糖、水果等6个千亿级特色农业产业，规模以上工业企业突破1万家，高质量发展家底持续夯实。”

　　广西食糖产量连续33年位居全国第一，水果连续6年产量位居全国第一，是全国最大的秋冬菜生产基地。

　　大力实施工业振兴行动，过去3年广西累计完成工业投资超过1万亿元，年均增长17.3%，规模以上工业增加值年均增长6.5%。

　　持续扩大对内对外开放。“广西是面向东盟开放合作的前沿和窗口。”蓝天立说。广西连续20年承办中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会，东盟连续24年成为广西第一大贸易伙伴。

　　北部湾港通航100多个国家和地区的200多个港口，航空网络通达东盟各国，基本形成江海联动、海铁联运、水陆并进、空港衔接的现代立体交通格局，实现西部地区快速便捷通江达海。

　　筑牢生态屏障，改善民生福祉

　　“广西全力筑牢生态屏障，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，呵护好广西的山山水水，生态环境质量持续改善。”蓝天立介绍，广西红树林面积居全国第二，生物多样性丰富度居全国第三。

　　这几年，桂北琴蛙、安东岭鳅、全州樱花等新物种在广西陆续被发现，珍稀物种布氏鲸在涠洲岛海域自由嬉戏，“遇见鲸喜”成为北海新的旅游热点，“白海豚、红树林与大工业同在”成为钦州的闪亮名片。广西持续擦亮“山清水秀生态美”金字招牌，制定漓江流域生态环境保护条例，设立“漓江保护日”。

　　坚持绿色产业化、产业绿色化两条腿走路。2023年，广西举办首届世界林木业大会，林草产业总产值近万亿元；绿色环保产业链招商项目到位资金1129亿元，新签项目347个，投资总额近3000亿元，以生态“含绿量”提升发展“含金量”。

　　持续改善民生福祉。广西每年八成左右财政支出用于改善民生，每年实施为民办实事工程，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村全面振兴。2023年，广西全区农村居民人均可支配收入18656元、同比增长7%，比城镇居民人均可支配收入增速高3个百分点；其中，脱贫地区农民人均可支配收入16914元、同比增长12.5%。

　　推进“一区两地一园一通道”建设

　　“在新征程上，广西将牢牢把握高质量发展这个首要任务，着力推进‘一区两地一园一通道’建设。”蓝天立说。

　　建设铸牢中华民族共同体意识示范区。广西是全国少数民族人口最多的自治区，中华民族共同体意识深深融入广西各族人民的血脉之中，各族人民亲如一家。在广西，两个及两个以上民族组成的家庭有163万多户，普通话普及率达85.68%。

　　打造国内国际双循环市场经营便利地和粤港澳大湾区重要战略腹地。广西发挥独特区位优势，在投资、贸易等各方面不断提升便利化水平。广西积极融入粤港澳大湾区建设，全面融入大湾区的创新链、产业链、供应链、资金链、人才链。2023年，广西招商引资到位资金超三成来自大湾区。

　　建设沿边临港产业园区。广西有序承接产业转移，加快构建安全稳定的跨区域跨境产业链供应链。1—4月，广西沿边临港产业园区规模以上工业总产值同比增长14.5%，固定资产投资同比增长45%。

　　高水平共建西部陆海新通道。广西高标准高质量建设平陆运河，加快建设贵州黄桶至广西百色铁路，打造北部湾国际门户港，加快建设连接东盟时间短、服务好、价格优的陆海新通道。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月13日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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