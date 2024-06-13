本报记者 乔 栋

青海自然地理条件独特，山峦绵延，加大了当地开展惠农金融服务的难度。图为卓尔山。

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尕玛扎西（左）前往村民家中。

本报记者 乔 栋摄

尕玛扎西（左）为伽马久美办理金融业务。

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数据来源：金融监管总局

巍峨雪山下，伽马久美在风中远眺，时不时整理着囊袋中的哈达。“来了！”随着旁人一声招呼，伽马久美焦急的脸上终于绽放笑意。

这里是青海省玉树藏族自治州曲麻莱县格欠村，伽马久美是曲麻莱县现代畜牧业专业合作社负责人。骑马前来的是曲麻莱县农商行的工作人员尕玛扎西和同事们，此行专门来对格欠村村民的“三牲贷”情况进行摸底。

曲麻莱县，平均海拔4200米，在玉树被称为“天上曲麻莱”。在这里做工作，难在远而散。伽马久美家就独居在草山之下——放眼四望，再无其他住户。

拴好马，伽马久美招呼众人进屋坐下，倒上热气腾腾的奶茶，空气中顿时弥漫着香味。“为了我们的事，每次你们都要赶这么远的路过来。”伽马久美有点不好意思地说。

尕玛扎西说：“有话当面说才亲，不来一趟不踏实！”说完，几人相视一笑。

谈话间，伽马久美和过去作起了对比：“现在转账方便多了，都是手机转账，不用特地去取现金。即使要取现金，也可以到几公里外的惠农服务点，小额资金马上能取到。”

随着伽马久美搬来一堆资料，几个人转入正题，“我们村30多户合作社社员的贷款申请，都汇总在这里了。等会儿我带你们挨家挨户去看。”尕玛扎西接过材料，和同事们认真核对起来。

尕玛扎西介绍，目前曲麻莱县农商行推进整村授信的模式，“成熟一村办理一村”。“和以前各户单独办相比，批量获客、集体办理的效率更高，而且村民相互担保，能降低不良贷款风险、改善农村信用环境。”尕玛扎西说。

数据“云上”跑，村民贷款更便捷。2009年，伽马久美第一次找到农商行，贷款3万元。“当时的申请材料得有这么厚，等了一个多月。”伽马久美把两个手指张开比画，他当时刚卖掉货车，回草山养起牦牛，“3万元买了十几头小牦牛，帮我起了步。”

这些年，伽马久美总共贷款15次，牦牛养殖规模也达到420头。“现在的‘三牲贷’，不用房产证，有牦牛就能做抵押，在手机客户端上申请，纸质材料两页就够了。今年我贷款50万元，用来购买牦牛、饲草和租用草场。”伽马久美说。

从伽马久美家出来，尕玛扎西一行人前往山那头的村民家实地查看牦牛情况。这趟出来，天气变化得很剧烈，一路上山过隆宝滩，风雨时常“随机”出现，加上动辄4000多米的海拔，工作难度可想而知。

到了中午时分，大家席地而坐，将马绳压在身下，分起糌粑当午饭。尕玛扎西今年32岁，黝黑的脸颊下透着憨厚的笑容。他指了指自己发紫的嘴唇说：“在这里待久了就这样。虽然辛苦，但村民把我们当亲人，总是特别欢迎我们来。每次入户帮他们解决资金需求，他们送上洁白的哈达和真诚的祝福时，我们觉得再辛苦也值得。”

如今，曲麻莱县农商行共有17名工作人员。由于人手较少，他们在3年前推行了双级联动工作办法，在全县19个行政村全覆盖建立双级联动办公室，探索与村里的小超市合作挂牌惠农服务点，办理基本存取款小额业务。此外，他们还邀请村两委班子成员担任村级服务网点联络人，并组建信用评定小组，对村民家庭资产、收入、村内信誉等情况进行综合评估，进一步帮助村民解决融资难题。

一阵风卷过，白云仿佛被赶跑的羊群一般散去，天空越发湛蓝，马儿已按捺不住，嘶鸣不已。将“马褡裢”等重新摆放好，一行人骑上马，向着下一户村民家奔去。

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全国普惠型涉农贷款余额超13万亿元

青海省玉树藏族自治州农商行普惠金融部负责人扎西才让介绍，“十四五”以来，玉树州农商行已累计投放乡村振兴领域贷款9.93亿元。据统计，截至2023年末，青海省设立惠农金融服务点7704个，行政村基本实现了金融服务全覆盖，覆盖率较2016年末提高25.96个百分点。

金融监管总局普惠金融司有关负责人介绍，今年以来，金融服务“三农”领域状况持续改善，涉农信贷余额实现较快增长，信贷支持力度明显加强。截至一季度末，全国普惠型涉农贷款余额13.69万亿元，同比增长19.43%，超过各项贷款平均增速10.26个百分点。今年一季度，新发放的普惠型涉农贷款平均利率降到了5.0%，比去年同期下降0.56个百分点。

下一步，金融监管总局将强化监管引领，推动“三农”领域贷款总量持续增长，提高信用贷款及中长期贷款占比，持续提升“三农”信贷质效。同时，围绕乡村全面振兴，全面落实“扩面、增品、提标”要求，不断提高“三农”金融服务质效。

（本报记者 欧阳洁 乔 栋）

本期统筹：吕钟正 版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年06月13日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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