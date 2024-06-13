让金融活水润泽广袤乡村（快评）
2024年06月13日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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金融是现代经济的血脉，乡村全面振兴离不开金融的支持。近年来，我国多层次、广覆盖、可持续的现代农村金融服务体系加快建立完善，下一步该如何加大金融支农力度、提升农户获得感？
深挖需求，不断丰富涉农场景金融产品供给。农业生产场景多种多样，不同地域乡村的融资需求更是千差万别。“三牲贷”“肉类加工贷”“粮食收储贷”等场景融资产品，就是金融机构通过深挖农户需求、因地制宜推出的创新产品。随着乡村新产业、新业态不断涌现，金融机构在涉农产品供给方面还有广阔空间。
技术赋能，持续提升涉农金融服务水平。我国农村地域辽阔，一些地区还存在金融网点数量不足、服务半径有限等短板。借助新一代信息技术，金融机构突破了传统网点的物理限制，既能为农户提供更加便捷高效的服务，也能为自身降低运营成本、提升触达面。技术赋能，金融服务提效，广大农村地区期待更多双赢、多赢之举。
广袤乡村，是希望的田野，也是金融服务的热土。让金融活水润泽乡村，让金融支农更有获得感，推进乡村全面振兴、加快建设农业强国也将有更强大的动能。
《 人民日报 》（ 2024年06月13日 10 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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