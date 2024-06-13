本报北京6月12日电 （记者丁怡婷）记者从中国电力企业联合会获悉：今年前5月，我国绿电绿证交易量超1800亿千瓦时，同比增长约327%。其中，绿电交易电量1481亿千瓦时；绿证交易3907万张，对应电量390.7亿千瓦时。

2023年，全国绿电绿证交易总量突破1000亿千瓦时，同比增长281.4%。北京电力交易中心绿证交易平台全年单日最大交易量为568万张，成交金额超1.1亿元。“绿电绿证体现了绿色能源的环境价值，有利于推进全社会树立绿色低碳消费理念，助力实现‘双碳’目标。”中国电力企业联合会常务副理事长杨昆说。

《 人民日报 》（ 2024年06月13日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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