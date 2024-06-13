前5月
我国绿电绿证交易量超1800亿千瓦时
2024年06月13日06:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京6月12日电 （记者丁怡婷）记者从中国电力企业联合会获悉：今年前5月，我国绿电绿证交易量超1800亿千瓦时，同比增长约327%。其中，绿电交易电量1481亿千瓦时；绿证交易3907万张，对应电量390.7亿千瓦时。
2023年，全国绿电绿证交易总量突破1000亿千瓦时，同比增长281.4%。北京电力交易中心绿证交易平台全年单日最大交易量为568万张，成交金额超1.1亿元。“绿电绿证体现了绿色能源的环境价值，有利于推进全社会树立绿色低碳消费理念，助力实现‘双碳’目标。”中国电力企业联合会常务副理事长杨昆说。
《 人民日报 》（ 2024年06月13日 10 版）
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 火热端午超6亿人出行 “流动的中国”彰显蓬勃活力
- 2024年端午节假期期间，全社会跨区域人员流动量超6亿人次，全国邮政快递业共揽投包裹超26亿件。人流如织、车流如梭，“人享其行、物畅其流”的美好愿景加快实现，“流动的中国”彰显出生生不息的生机与活力。…
- 评论
- 关注