人民网记者 乔雪峰

当前，平陆运河正处于施工关键期，在马道枢纽施工现场，深达60余米的巨型基坑内，工程车辆往来穿梭，项目建设热火朝天。

作为平陆运河第一座梯级枢纽，如今的马道枢纽已渐具雏形。

北起南宁横州市西津库区平塘江口，逶迤向南，直下北部湾，平陆运河全长134.2公里，由西江干流向南入海，建成后，平陆运河将成为广西及西南地区通往东盟地区运距最短、最便捷的水运出海通道。

通江达海

一条世界级运河雏形正徐徐显现

6月12日，广西壮族自治区党委副书记、自治区主席蓝天立在国新办新闻发布会上表示，广西正在建设的平陆运河是新中国成立以来建设的第一条通江达海的运河工程，也是西部陆海新通道的骨干工程。“这条运河建成以后，我国西南中南地区、西部地区和东盟之间的物流将更加便捷。”

据介绍，平陆运河总投资约727亿元，力争于2026年12月底主体建成，可通航5000吨级船舶。谈到当前运河建设情况时，广西壮族自治区党委常委、常务副主席许永锞在发布会上表示，目前，土石方已开挖过半，投资额接近一半，各项建设进展顺利。

对于这条运河，许永锞用了三句话来介绍：一是“一江春水向‘南’流”。广西水系发达，八成左右的水量汇入西江后，向东奔流入海。平陆运河劈山开河，未来将向南入海，将从根本上改变广西临海但没有江河直接通航入海的现状。

二是“轻舟‘易’过万重山”。我国西南地区群山密布，交通物流成本高。据测算，西南地区货物经平陆运河出海，比现行水运通道出海里程缩短约560公里，运输时间和物流成本有望降低。

三是“直挂云帆‘向’沧海”。同步规划建设平陆运河经济带，促进石化化工、装备制造、金属新材料等临港产业集聚发展。运河建成后，5000吨级江海直达船可从西江内河港口直通我国沿海港口和东南亚主要港口，更好联通国内国际两个市场。

“截至目前，已有近2万名建设者，6200余台（套）大型机械设备投入平陆运河建设。”平陆运河集团工程管理部部长何俊辉接受记者采访时表示，项目建设全面提速，已累计完成投资超330亿元，平陆运河土石方开挖突破2亿立方米，一条世界级运河雏形正徐徐展现在世人面前。

创新建设

世界上规模最大的内河省水船闸孕育而生

曾经阻断江海的莽莽大山，如今已开辟出数十米深的基坑。平陆运河起点至终点存在65米左右的水头落差，综合考虑工程建设、工程造价等多方因素，平陆运河布置3座梯级枢纽并设置省水船闸，保障航运用水，满足通航条件，提高航行效率。

“枢纽船闸是克服水头落差、保证船舶平稳航行的必要手段。”广西平陆运河建设有限公司党委书记、董事长程耀飞告诉记者，以马道枢纽为例，它的船闸是目前世界上在建规模最大的内河省水船闸，船舶可以在一个长300米、宽34米的超大空间停泊。运行时，这里上下游的最大水位落差接近30米，相当于九层楼那么高。

平陆运河包括马道、企石、青年三大航运枢纽，而青年枢纽省水船闸的“互灌互泄型式”则有所不同，为了减少用水量，青年枢纽双线船闸可互相输水运行，即一线船闸可作为另一线船闸的省水池，两线船闸互相输水时能节省船闸用水量约50%。

据广西平陆运河建设有限公司党委副书记、副董事长、总经理黎明镜介绍，在平陆运河青年枢纽，有一项不寻常的工程：趁着水闸拆旧建新的机会，为这片流域的“原住民”——鱼类，搭建一条“回家之路”。

“过去，由于钦江旧青年水闸的阻隔，下游的鱼类失去了洄游迁徙的路径。”黎明镜表示，为了守护鱼儿“回家路”，青年枢纽共设置两条鱼道，分别是竖缝式鱼道和鳗鱼道，两条鱼道均布置在泄洪闸左侧，鱼道总长约480米，目前鱼道已完成墙身所有结构，剩余过坝闸启闭机房，预计六月下旬全部完成。

鱼道虽小，但是生态效益大。“鱼道的背后，是平陆运河建设者们的温情与周全，也是我们力争将平陆运河建设成为世界级保护水平的生态运河、绿色运河的追求。”黎明镜说。

向海则兴

高质量打造优质工程、绿色工程、廉洁工程

向海图强，向海则兴。平陆运河带来了一河贯通、八桂向海的历史性机遇。如何将运河建设好是重中之重。

对此，许永锞表示，将继续按照“通江达海、整体规划、一次建成、系统运行”的理念，充分发挥优质工程检查专家组、绿色工程检查专家组、廉洁工程监督指导组的督导作用，高标准高质量打造优质工程、绿色工程、廉洁工程。

优质工程方面，加快建设世界上规模最大、输水效率最高的内河省水船闸，节水率超过60%；打造建设、管理、养护一体化的智慧运河，实现运河动态一图总揽、调度智慧一脑智控、物流服务一键触达；加强长寿命关键材料研发和应用，创建平安百年品质工程。

绿色工程方面，严格落实环境保护和水土保持措施，基本实现土石方综合利用综合平衡、保本微利，努力建设“河畅、水清、鱼翔、岸绿、景美、低碳”的绿色生态运河。

廉洁工程方面，着力加强廉洁工程监督指导，聚焦项目招投标、资金支持等关键环节，持续开展监督检查。

(责编：方经纶、高雷)

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