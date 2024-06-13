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农业高温干旱风险预警发布 多地科学抗旱保障夏种夏管顺利开展

2024年06月13日08:29 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者李栋）截至目前，全国夏播已过五成。近日，我国北方地区出现大范围高温天气，给农业生产带来不利影响，针对华北、黄淮、江淮等地降水偏少情况，多部门积极展开应对，做好各项保障工作，落实落细各项抗旱措施。

6月12日，河南全省大部地区气温超过35摄氏度，局部最高气温达43摄氏度。最新气象干旱监测显示，河南全省18个地市已有16个地市72个国家级气象站监测气象干旱达到重旱等级以上。

“当前，要做好抗旱保苗，对已经播种的受旱地块，抓紧组织灌溉，促进禾苗加速生长。”河南省应急管理厅防汛抗旱处处长杨文涛介绍，应急管理、农业农村、水利、气象等各级各部门向旱情较重的地区均派出了多支工作组到田间地头，指导农户利用一切设施设备科学浇灌、抗旱保苗。

在安徽省颍上县，为了提高水稻栽插效率，当地投入了大马力的抽水机，并组织抗旱小分队深入田间地头，为农户提供灌溉设备的维修和养护。

安徽省防汛抗旱指挥部办公室目前已对淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南、滁州市相关成员单位发出通知，部署做好当前沿淮淮北地区防旱抗旱重点工作。

通知要求，要加密天气、蓄水、墒情和水质监测，做好农作物造墒播种、浇灌保苗以及城乡供水需水分析，在确保防汛安全的前提下，加强工程蓄水、引水、提水、调水，充分发挥引江济淮工程作用，千方百计增加供水水源。

农业专家建议，要备足备齐各类抗旱物资设备，组织群众、基层应急队伍、专业抢险力量抗旱，及时派出技术人员深入一线指导，落实沟渠清淤清障、淘井洗井、补墒造墒、人工增雨、抗旱浇灌等抗旱措施，确保城乡供水安全，全力保障按农时完成夏种、农作物正常生长。

针对此次干旱，农业农村部已组织专家制定抗旱保播技术意见，派出4个工作组和7个科技小分队前往河南、山东等主产区，确保不误农时种足、种满。截至目前，各地已累计开展造墒播种、抗旱浇水1.1亿亩次。

当前，黄淮海地区正值夏播高峰期。在全国层面，针对近期持续高温干旱对农业生产造成的不利影响，农业农村部在前期发布预警信息的基础上，于6月11日对河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西等省启动农业重大自然灾害四级应急响应。

“应急响应要求相关省份加强旱情调度，及时反映旱情和抗旱保播工作进展情况，组派专家组和农技人员指导落实造墒播种、播后浇‘蒙头水’、坐水种、干播等雨等抗旱措施，确保夏播顺利开展。”农业农村部相关负责人说。

(责编：方经纶、高雷)
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