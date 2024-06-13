原标题：华夏银行成功发行400亿元无固定期限资本债券

6月11日，华夏银行成功完成2024年第一期无固定期限资本债券发行工作，基本发行规模300亿元，附不超过100亿元超额增发权，最终发行规模400亿元，票面利率2.46%。

在监管部门、北京市委市政府的大力支持和指导下，华夏银行本期债券发行顺利，各类投资者踊跃认购，包括政策性银行、全国性商业银行、城（农）商行、基金公司、保险公司和证券公司等超过150家机构积极参与，认购倍数达2.36倍，充分体现了投资者对华夏银行高质量发展的良好预期和高度认可。为满足投资者配置需求，本期债券行使超额增发权，发行规模最终确定为400亿元。募集资金将依据相关法律和监管部门批准，用于补充华夏银行其他一级资本。以2024年3月末数据测算，本期债券发行完成后，华夏银行一级资本充足率和资本充足率均提升1.31个百分点，进一步提升了华夏银行资本实力，有力支持各项业务平稳健康发展。

华夏银行1992年10月在北京成立，是全国第五家上市银行。截至2023年末，华夏银行在全国120个地级以上城市设立了44家一级分行，78家二级分行，营业网点总数982家，员工4.03万人，形成了“立足经济中心城市，辐射全国”的机构体系。截至2024年3月末，华夏银行资产总额达到43,799.52亿元，比上年末增加1,251.86亿元，增长2.94%；贷款总额24,094.45亿元，比上年末增加998.62亿元，增长4.32%。在2023年7月英国《银行家》全球1000家银行排名中，华夏银行按一级资本排名全球第46位、按资产规模排名全球第60位。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是华夏银行实施五年发展规划的攻坚之年。华夏银行将坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，深入践行金融工作的政治性、人民性，加大服务实体经济力度，深化战略执行，加快结构调整，提升发展质效，做好“五篇大文章”，以自身高质量发展助力经济社会高质量发展，努力为加快发展新质生产力、推进中国式现代化贡献金融力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经