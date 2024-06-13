据新华社布鲁塞尔6月12日电（记者李骥志 康逸）欧盟委员会12日发表声明，拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。欧方罔顾事实和世贸组织规则，不顾多个欧盟成员国政府、产业界的呼吁和劝阻，执意采取贸易保护主义行动。此举不仅损害了中国电动汽车产业合法权益，也将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。

欧委会当天发布关于对中国电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，税率为17.4%至38.1%不等。

不少欧洲政商界人士对欧委会一意孤行的做法表示反对。德国宝马集团董事长齐普策说，欧委会拟对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税是错误的决策，因为加税将会阻碍欧洲汽车制造商的发展，也会损害欧洲自身利益。

欧盟委员会前交通运输专员薇奥莱塔·布尔茨说，与其设置贸易壁垒，不如采取合作，让欧洲消费者从中国电动汽车技术不断改进中获益。克罗地亚政治分析家克雷希米尔·马灿指出，从长远来看，欧委会的做法会损害欧洲汽车产业进一步发展。

欧盟中国商会表示，欧委会的做法不仅将严重损害中欧汽车企业及汽车供应链企业正当权益，扭曲中国电动汽车企业在欧洲市场公平竞争环境，还将冲击中欧汽车及相关领域的正常经贸往来，其“溢出效应”更将对中欧经贸关系和双边关系带来挑战。

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