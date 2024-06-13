人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

不顾多方反对 欧盟拟对中国电动汽车征收临时反补贴税

2024年06月13日09:15 | 来源：新华社
小字号

据新华社布鲁塞尔6月12日电（记者李骥志 康逸）欧盟委员会12日发表声明，拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。欧方罔顾事实和世贸组织规则，不顾多个欧盟成员国政府、产业界的呼吁和劝阻，执意采取贸易保护主义行动。此举不仅损害了中国电动汽车产业合法权益，也将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。

欧委会当天发布关于对中国电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，税率为17.4%至38.1%不等。

不少欧洲政商界人士对欧委会一意孤行的做法表示反对。德国宝马集团董事长齐普策说，欧委会拟对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税是错误的决策，因为加税将会阻碍欧洲汽车制造商的发展，也会损害欧洲自身利益。

欧盟委员会前交通运输专员薇奥莱塔·布尔茨说，与其设置贸易壁垒，不如采取合作，让欧洲消费者从中国电动汽车技术不断改进中获益。克罗地亚政治分析家克雷希米尔·马灿指出，从长远来看，欧委会的做法会损害欧洲汽车产业进一步发展。

欧盟中国商会表示，欧委会的做法不仅将严重损害中欧汽车企业及汽车供应链企业正当权益，扭曲中国电动汽车企业在欧洲市场公平竞争环境，还将冲击中欧汽车及相关领域的正常经贸往来，其“溢出效应”更将对中欧经贸关系和双边关系带来挑战。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：“硬防晒”渐成标配 撬动夏日消费“新蓝海”
　　手持遮阳伞、身着防晒服、面带“脸基尼”，再搭配一副墨镜……入夏以来，各地气温不断升高，在街头户外，“硬防晒”产品正成为年轻人的出行标配。 防晒产品正迎来自己的“主场时刻”。…
农业高温干旱风险预警发布 多地科学抗旱保障夏种夏管顺利开展
　　人民网北京6月13日电 （记者李栋）截至目前，全国夏播已过五成。近日，我国北方地区出现大范围高温天气，给农业生产带来不利影响，针对华北、黄淮、江淮等地降水偏少情况，多部门积极展开应对，做好各项保障工作，落实落细各项抗旱措施。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部