原标题：对中国电动汽车加税，欧盟算错了账

6月12日，欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对进口自中国的电动汽车征收临时反补贴税。欧方罔顾中国电动汽车优势来自开放竞争的客观事实和世贸组织规则，无视中方多次强烈反对，不顾多个欧盟成员国政府、产业界的呼吁和劝阻，是以“维护公平竞争”为名行“破坏公平竞争”之实。

欧盟步美国后尘祭出“关税大棒”，执意采取保护主义行动，不仅损害了中国电动汽车产业合法权益，也将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。欧方将经贸问题政治化、武器化，将影响中欧双边经贸合作氛围，损害欧盟消费者自身利益，也将破坏欧盟自身绿色转型和全球应对气候变化合作的大局。

欧盟对中国电动汽车加税，使全球自由贸易再次遭遇打击，这是欧盟算不清“规则秩序账”。中欧是全球产业链供应链的重要一环，德国等欧盟国家与中国汽车产业链供应链深度交融。欧盟的政策制定者应该明白，在经济全球化的当下，对汽车产业强加关税只会进一步扭曲市场，进而割裂全球产供链，对汽车产业长远发展有百害而无一利。

在竞争中培育优势才是企业生存之道，想靠税收政策营造舒适区，这是欧盟算错了“经济发展账”。多家欧洲车企高管都认为，提高关税对于欧洲汽车巨头应对来自中国车企的竞争于事无补。欧盟的政策制定者应该明白，中国电动车产业异军突起的关键不是封闭排他，而恰恰是开放合作，大众、斯特兰蒂斯等多家跨国车企与中国新能源汽车企业合资建厂，均为自身发展注入新动力。

欧盟对中国电动汽车加税，实际上是以牺牲欧盟消费者的利益为代价。中国品牌电动汽车在欧盟热销，靠的是有竞争力的价格、优质的性能和完善的服务。如今欧盟挥舞关税大棒，使欧盟消费者的购车成本大幅增加。德国基尔世界经济研究所近日公布的一份研究报告显示，欧盟若对来自中国的电动汽车加征关税，本土消费者购车成本将大幅上涨。即便欧盟内部增产并减少电动汽车出口也无济于事。

除了“消费账”，欧盟还应好好算算“环境账”。欧盟反复呼吁全球早日达成碳达峰和碳中和。中国电动汽车产业不仅助力中国兑现自身减排承诺，出口到欧盟的电动汽车也为欧盟削减碳排放发挥重要作用。如今欧盟一边高举绿色发展大旗，一边挥舞保护主义大棒，如此“双标”只会有损其全球信誉，破坏国际社会应对气候变化合作，阻碍全球绿色转型。

对中国电动汽车加征关税，这笔账是亏是赚，欧盟应该好好算一算了。

新华社奥斯陆6月12日电

(责编：王震、陈键)

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