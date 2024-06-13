魏玉坤 韩佳诺 周楠 吴剑锋

近期，牛肉价格持续大幅下跌，引发社会广泛关注。国家统计局12日发布的最新数据显示，5月份，牛肉价格同比下降12.9%，价格跌至去年以来新低。

如何看待本轮牛肉价格下跌？未来还会“跌跌不休”吗？“新华视点”记者日前分赴北京、湖南、福建等地，聚焦牛肉价格形势和市场供应，走访有关部门、养殖大户和权威专家，回应社会关切。

价格跌至去年以来新低

事实上，早在去年2月，国内牛肉价格就开始走低。

国家统计局数据显示，去年2月份，牛肉价格由1月份同比上涨0.9%转为下降1%。自此，牛肉价格“一蹶不振”，同比降幅整体呈逐月扩大之势。

从批发市场看，农业农村部数据显示，截至今年6月11日，全国农产品批发市场牛肉平均价为60.76元/公斤，较今年1月1日的71.46元/公斤下降了15%。

记者实地走访多地商铺、批发市场了解到，牛肉价格大多有不同程度下降，有的地方甚至逼近猪肉价格。

“最近牛肉批发价是近年来最便宜的，每斤在30至32元，比去年同期下降8元左右。”在湖南长沙红星全球农产品批发中心，从事牛肉批发近20年的商户傅圣龙说。

多地商超开展形式多样的促销活动。“年初卖40多元一斤的牛肉，现在降了10元左右。”北京牛街清真食品超市售货员金女士说。

一些商户告诉记者，按照往年市场行情，节假日期间，牛肉价格会小幅上涨，但今年“五一”、端午假期期间，牛肉价格均未抬升。

不过，记者走访也发现，部分高端品牌牛肉价格未出现大幅波动。

“我们卖的是山东鲁西黄牛，肉质较好，市场认可度高，很多客户专门来店里买。”北京鲁润牛羊肉直营店销售员胡先生说，当前客源基本稳定，定价不会受到太大影响。

另外，与动辄超10%的牛肉价格降幅相比，牛肉熟食、牛肉干等包装肉制品价格跌幅相对不明显。安徽的孙先生一直在某电商平台选购牛肉制品，他告诉记者，年初至今，常买的牛肉熟食每斤只降了2元左右，牛肉干价格基本也没变。

对此，业内人士分析指出，出于分摊前期成本、维护品牌形象等方面考虑，包装肉制品价格相对稳定。在一定时期内，商家很少会大幅调整标价，但多会采取促销方式向消费者让利，相应产品价格会有小幅下降。

价格缘何走低？

业内人士分析指出，牛肉市场供应充足，叠加牛肉消费整体回落，是本轮牛肉价格走低的主要原因。

一方面，肉牛存栏和进口快速增加，供应相对过剩。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇说，2019年以来肉牛存栏持续增长。跟猪肉相比，牛肉价格一般比较坚挺，因看好牛肉消费市场行情，叠加多地出台支持政策，全国很多肉牛养殖户纷纷增加存栏。

截至2023年末，全国牛存栏10509万头，比上年末增加293万头。今年一季度，全国肉牛出栏1199万头，牛肉产量186万吨，同比增长3.6%。

牛肉进口也在增加。海关总署数据显示，今年前4个月，我国进口牛肉100万吨，同比增长22%，其中4月份进口22万吨，同比增长23%。“当前牛肉供应已处于历史同期最高水平。”朱增勇说。

“和国内相比，国外肉牛养殖以草饲为主，具有成本优势，进口白条牛到岸价基本为国内批发价的一半。年初以来，牛肉贸易商看好国内消费需求，签订合同增加，价格相对便宜的进口牛肉大量进入中国市场，对国内肉价形成较大冲击。”朱增勇说。

另一方面，牛肉消费需求不旺，与替代品消费价格下降有关。

相对于供给端的快速增长，牛肉消费增速则趋于平缓。有关数据显示，去年全年，中国牛肉消费量为1027万吨，增长4%，增幅处于低位水平。

朱增勇说，今年以来，猪肉、鸡蛋等替代性动物蛋白价格整体处于低位，带动市场消费增加，相应造成牛肉消费需求减少。上半年国产牛肉和进口牛肉消费均有不同程度下降。

价格持续下跌令消费者欢喜，但让不少养殖户感到压力。

黄金龙是湖南省汨罗市桃林寺镇养牛大户，从事规模养殖16年，目前养了36头牛。“整头牛按毛重卖，最近价格是每斤16元，去年同期是20元左右。每头牛出栏重量在1200斤到1400斤不等，跟去年同期比，卖一头牛就要少赚3000至5000元。”

未来走势如何？

朱增勇表示，跟去年下半年牛肉供给仍在增加不同，经过不断消化，当前可供屠宰的活牛小幅缩减，下半年牛肉供应面有望收窄。此外，按照往年惯例，秋冬季属于牛肉消费旺季，下半年消费有望实现季节性增长。

“尤其要看到替代品猪肉价格持续反弹，5月份，猪肉价格环比上涨1.1%，同比上涨4.6%，涨幅较上月扩大。当前，生猪供应过剩局面基本得到扭转，下半年全国猪价将进入季节性上涨通道，这将有助于刺激牛肉消费需求，给牛肉价格带来一定程度的提振作用。”朱增勇说，但综合来看，下半年牛肉供给仍将处在高位，牛肉价格重新进入上涨通道或许还需要一段时间。

中国价格协会副会长许光建建议，有关部门应进一步加强生产和市场监测，及时发布预警信息，引导养殖户合理调整生产结构，同时采取措施加快推动行业转型升级，提高行业应对风险的能力，防止牛肉价格过度波动。

“县里正在研究起草全链条优化支持政策，从减免进驻租金、鼓励牧草加工、贴息贷款等方面扶持肉牛产业发展，帮助养殖户早日摆脱亏本困境。”福建省诏安县畜牧技术服务站站长李益彬说。

“从长远来看，规模化和产业化是肉牛养殖业发展的重要方向。当前，要进一步调整优化产业结构，提高规模化养殖水平和养殖效益。”许光建说。

新华社北京6月12日电

(责编：王震、陈键)

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