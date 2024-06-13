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北京链家启动2024年毕业租房优惠活动

2024年06月13日09:21 | 来源：人民网
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为切实解决毕业生初入社会面临的租房难题，6月12日，在北京市住建委、团市委的指导下，北京房地产中介行业协会启动第六届“毕业季租房服务进校园”系列活动，并向全行业发起《倡议书》。北京链家第一时间响应，为在京租房的高校应届毕业生提供租房优惠活动，助力青年人、新市民在京安居。

北京链家方面介绍，即日起至2024年9月30日，全日制高校应届毕业生（大专、本科、硕博研究生），通过北京链家租房，可享受居间服务佣金六折优惠一次。毕业生在租房签约前出示身份证及学信网学历截图，北京链家经纪人确认以上信息符合活动条件，即可享受佣金折扣。

在清华大学，学生向北京链家经纪人咨询租房。（受访者供图）

在清华大学，学生向北京链家经纪人咨询租房。（受访者供图）

据了解，这是北京链家第四年为高校毕业生提供毕业季租房佣金优惠，此前三年已惠及超9000名高校毕业生，累计让利约2652万元。此外，北京链家也通过“真实房源，假一赔百”“交易不成，佣金全退”等安心服务承诺为初入社会的“职场新人”规避租房风险，提供租房服务。

与往年相比，今年北京链家还将针对青年人普遍缺乏租房经验、租房过程中容易踩坑等痛点，开展“大学生毕业租房全指南”系列直播活动，科普北京租房概况、介绍选房、签约等流程，并根据具体租房提问在线答疑，让青年们对租房这件事有更清晰的认知，帮助他们更顺畅地租到满意住房。

“刚毕业的青年朋友普遍资金不宽裕、缺少租房经验，很可能遇到各种不确定的风险，我们将积极响应咨询、保障房源真实、提供佣金优惠，希望能帮助他们租得便宜、住得安心，助力更多青年人、新市民安居北京。”北京链家相关负责人表示。

(责编：董童、李源)
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