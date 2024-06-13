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广西：打造国内国际双循环市场经营便利地

2024年06月13日09:21 | 来源：新华社
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新华社北京6月12日电（记者王聿昊 徐海涛）广西壮族自治区党委副书记、自治区主席蓝天立12日在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，广西正加快打造国内国际双循环市场经营便利地，发挥独特区位优势，更好服务和融入新发展格局，以高水平开放推动高质量发展。

“打开门就是越南，走两步就进东盟”，广西是我国唯一与东盟陆海相连的省份，是国家面向东盟开放合作的前沿和窗口。

“广西持续扩大对内对外开放，连续20年承办中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会，东盟连续24年成为广西第一大贸易伙伴。”蓝天立表示，广西将从四个方面发力，打造国内国际双循环市场经营便利地。

着力构建立体高效联通体系。广西北部湾港已通航全球100多个国家和地区的200多个港口，航空网络通达东盟各国，实现西部地区快速便捷通江达海。“我们正加快建设中越边境智慧口岸，建成后货物可实现24小时不间断、无人化、智能化通关，南宁至越南河内货物24小时内运抵，至越南北部边境4省12小时内运抵。”蓝天立说。

有序承接产业转移，加快构建安全稳定的跨区域跨境产业链供应链。以广西钦州为例，当地已形成以中石油、华谊等为龙头的石化产业，并与多个东盟国家在化工、新能源材料等领域初步建立了跨境产业链合作。蓝天立表示，广西将建好沿边临港产业园区和中国—东盟产业合作区，加快构建“粤港澳大湾区—北部湾经济区—东盟”产业链供应链。

稳步扩大制度型开放。广西通过中国—东盟博览会平台建立了覆盖交通、贸易等40多个领域的中国—东盟合作机制，广西自贸试验区已累计形成169项制度创新成果并复制推广。“我们将全面对接RCEP经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，吸引人才、资本、信息、技术等要素集聚。”蓝天立说。

持续提升营商环境水平。广西已基本实现政务服务事项“最多跑一次”。开办企业只需要2个环节，1天内就可完成。2023年全国工商联万家民营企业评营商环境调查结果显示，广西是营商环境进步最明显的五个省份之一。“我们将持续优化政务、要素、法治、市场、创新环境，深化‘营商广西·桂在便利’行动，进一步降低要素、物流、制度性交易成本，全力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。”蓝天立说。

(责编：王震、陈键)
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