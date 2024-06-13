张泉 沈汝发 孙好

如何更高效环保地利用地下资源？能否将超算中心部署在深地空间？在江苏徐州卧牛山下，有这样一座实验室，专注于深地科学与工程研究，不断拓展着我们对深地奥秘的认知。

这就是2021年挂牌成立的深地科学与工程云龙湖实验室。沿着宽大的山体隧道走进实验室，这个巨大的地下空间里一派繁忙景象，一台台大型科学仪器正平稳运行，科研人员紧盯电脑屏幕，监测仪器运行、分析实验数据。

“尽管人类生活在大地上，但我们对脚下的世界尤其是深地空间知之甚少。”深地科学与工程云龙湖实验室主任李晓昭说，地下物质成分复杂，结构多样，“透视”难度大，人类目前对深地的认知甚至比深空、深海更少。

“地下蕴藏着丰富的资源，除了已知的石油、天然气、页岩气、页岩油等外，还有很多未知的资源。地下空间本身也具有很大的研究和应用价值。”李晓昭说，深地资源、深地空间的高效利用，地下空间高端装备研发，地震等地质灾害的监测预防等，都需要深地科学与工程技术的支撑。目前，全球多个国家都在加紧开展相关研究。

据介绍，深地科学与工程云龙湖实验室依托中国矿业大学、徐工集团等单位建设，形成了深地能源资源开发、深地空间智能构建、深地空间物质封储、深地空间安全防护研究四个科研体系，目前已申请发明专利26项，主编和参编标准4项，发表高水平论文22篇。

“我们还组织科研人员走出‘象牙塔’，积极助力相关产业发展。”李晓昭说，实验室与徐州地铁集团合作，开发出了缺陷检测仪、高速双向随钻通信装备等一批新型智能装备，还持续与中国铁建、中煤集团等开展技术合作交流，助力推进相关研发工作。

“基础研究是科技创新的源头，只有不断提升原始创新能力，才能为产业升级注入不竭动力，并不断开拓新赛道、新领域，打造经济发展新引擎。”江苏省经济和信息化研究院副院长陈英武说。

李晓昭说，未来，实验室将持续攻关深地前瞻技术，加快深地空间精细探测、智能建造等关键产业化技术研究，加快深地空间储气、储热、储油、储废、储能等关键技术攻关，推动深地未来产业发展。

“在深地空间部署超算中心、工业生产设施，便利使用地下能源，同时高效散热；工业和生活废弃物通过管道直接送入深地空间，高效转化再利用或安全储存……随着深地科学与工程的不断进步，这些场景都有望在未来成为现实。”李晓昭说。

新华社南京6月7日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经