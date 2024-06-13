人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

向深地进军 地下实验室孕育未来大产业

张泉 沈汝发 孙好
2024年06月13日09:22 | 来源：新华社
小字号

如何更高效环保地利用地下资源？能否将超算中心部署在深地空间？在江苏徐州卧牛山下，有这样一座实验室，专注于深地科学与工程研究，不断拓展着我们对深地奥秘的认知。

这就是2021年挂牌成立的深地科学与工程云龙湖实验室。沿着宽大的山体隧道走进实验室，这个巨大的地下空间里一派繁忙景象，一台台大型科学仪器正平稳运行，科研人员紧盯电脑屏幕，监测仪器运行、分析实验数据。

“尽管人类生活在大地上，但我们对脚下的世界尤其是深地空间知之甚少。”深地科学与工程云龙湖实验室主任李晓昭说，地下物质成分复杂，结构多样，“透视”难度大，人类目前对深地的认知甚至比深空、深海更少。

“地下蕴藏着丰富的资源，除了已知的石油、天然气、页岩气、页岩油等外，还有很多未知的资源。地下空间本身也具有很大的研究和应用价值。”李晓昭说，深地资源、深地空间的高效利用，地下空间高端装备研发，地震等地质灾害的监测预防等，都需要深地科学与工程技术的支撑。目前，全球多个国家都在加紧开展相关研究。

据介绍，深地科学与工程云龙湖实验室依托中国矿业大学、徐工集团等单位建设，形成了深地能源资源开发、深地空间智能构建、深地空间物质封储、深地空间安全防护研究四个科研体系，目前已申请发明专利26项，主编和参编标准4项，发表高水平论文22篇。

“我们还组织科研人员走出‘象牙塔’，积极助力相关产业发展。”李晓昭说，实验室与徐州地铁集团合作，开发出了缺陷检测仪、高速双向随钻通信装备等一批新型智能装备，还持续与中国铁建、中煤集团等开展技术合作交流，助力推进相关研发工作。

“基础研究是科技创新的源头，只有不断提升原始创新能力，才能为产业升级注入不竭动力，并不断开拓新赛道、新领域，打造经济发展新引擎。”江苏省经济和信息化研究院副院长陈英武说。

李晓昭说，未来，实验室将持续攻关深地前瞻技术，加快深地空间精细探测、智能建造等关键产业化技术研究，加快深地空间储气、储热、储油、储废、储能等关键技术攻关，推动深地未来产业发展。

“在深地空间部署超算中心、工业生产设施，便利使用地下能源，同时高效散热；工业和生活废弃物通过管道直接送入深地空间，高效转化再利用或安全储存……随着深地科学与工程的不断进步，这些场景都有望在未来成为现实。”李晓昭说。

新华社南京6月7日电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：“硬防晒”渐成标配 撬动夏日消费“新蓝海”
　　手持遮阳伞、身着防晒服、面带“脸基尼”，再搭配一副墨镜……入夏以来，各地气温不断升高，在街头户外，“硬防晒”产品正成为年轻人的出行标配。 防晒产品正迎来自己的“主场时刻”。…
农业高温干旱风险预警发布 多地科学抗旱保障夏种夏管顺利开展
　　人民网北京6月13日电 （记者李栋）截至目前，全国夏播已过五成。近日，我国北方地区出现大范围高温天气，给农业生产带来不利影响，针对华北、黄淮、江淮等地降水偏少情况，多部门积极展开应对，做好各项保障工作，落实落细各项抗旱措施。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部