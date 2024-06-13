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太空旅行对普通人身体有啥影响

袁原
2024年06月13日09:25 | 来源：新华社
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在太空生活对人体有什么影响？没有像宇航员那样长期接受专门训练，普通人进入太空后身体会有不同反应吗？随着商业航空载人任务成为现实，寻求上述问题的答案变得愈发重要。

来自全球100多个机构的研究人员分析大量数据后发现，普通人进入太空后，身体发生的部分变化与长期生活在空间站的宇航员相似，大部分会在返回地球3个月内恢复正常。相关的数十篇研究报告11日刊载于包括英国《自然》杂志在内的多家杂志。

95%健康指标回归正常

研究人员主要分析了太空探索技术公司商业航空载人项目“灵感4号”4名参与者的身体数据。这4名参与者2021年9月搭乘“龙”飞船在地球轨道停留3天，成为首个“全平民”太空旅行团。

这4人在任务展开前、任务中和任务结束后接受体检，提供了血液、唾液等样本。他们还接受了皮肤活检，身上因此留下“太空伤痕”。

研究人员分析这4人的体检数据，并与64名宇航员的数据进行对比。调查发现，进入太空后，人体会出现各种宏观和微观的变化，涉及血液、心脏、皮肤、肾脏以及蛋白质、基因、线粒体、端粒、细胞因子等健康指标。不过，回到地球3个月内，95%的健康指标都会回归正常。

研究报告主要作者、美国康奈尔大学韦尔医学院生理学和生物物理学教授克里斯·梅森在新闻发布会上说，研究分析得出的“关键信息”是：太空飞行后人们大都能很快恢复正常。他希望研究结果有助于开发新药物和新措施，以保护太空旅行者的身体健康。

研究显示，“灵感4号”任务4名参与者的端粒在进入太空后明显增长，但在返回地球几个月内又缩短到原来长度。端粒是存在于真核细胞线状染色体末端的一小段DNA-蛋白质复合体。先前研究显示，随着人们衰老，端粒会变短。美国科罗拉多州立大学研究人员苏珊·贝利说，这项发现或为“地球人”对抗衰老的研究提供启发。

太空旅行时间越长，伤害越大

研究人员认为，判断太空环境对人类身体有何影响，关键要考虑人在太空停留时间的长短。

研究报告另一主要作者、美国蓝色大理石空间科学研究所生物信息学家阿夫欣·贝赫什提说：“在太空停留越长，观察到的健康风险增长越显著。”

研究发现，将老鼠暴露于相当于2年半太空旅行的辐射剂量，会导致老鼠永久性肾脏损伤。“如果没有可行方法保护肾脏……即使宇航员能够到达火星，返程路上也得做透析。”研究报告作者之一、伦敦大学学院研究人员基思·萧在一份声明中说。

数十年来，研究人员对宇航员的身体情况进行研究，注意到太空旅行会对人体产生一系列影响，包括骨密度流失和心脏、视力、肾脏等方面的问题。

据法新社报道，目前仅有不到700人到过太空，这意味着相关研究的样本有限。各国宇航员的各项数据并非完全公开，令相关研究难以深入展开。“灵感4号”任务4名参与者的相关数据据称完全公开。

新华社专特稿

(责编：王震、陈键)
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