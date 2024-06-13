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智能化挖出煤炭产业“新”潜力

都芃
2024年06月13日09:30 | 来源：科技日报
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“井下温度怎么样？”

“25℃，挺凉快的！”

近日，科技日报记者在中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）陕西大海则煤矿采访时看到，借助5G技术，井上、井下实现实时视频通话，通话过程声音流畅、画面清晰。

近年来，中煤集团瞄准智能化下功夫，苦练创新硬本领，形成智能矿山、智慧煤化工等一系列煤炭产业智能化升级成果，挖掘煤炭产业高质量发展潜力，加速形成新质生产力。

智慧煤矿“见智不见人”

在大海则煤矿生产控制指挥中心内，采煤机司机贺日滔坐在8个显示屏面前，目不转睛地注视着井下的一举一动。显示屏上没有人的身影，只有全自动运行的智能采煤机沿着煤壁缓缓前行。布置在井下的数百个传感器正对机器运行情况、井下环境等进行实时监测，一旦出现异常，将会立即报警。

曾在井下工作10年的贺日滔用“天壤之别”来形容如今工作环境的改变。

他告诉记者，过去在井下，一天工作下来免不了灰头土脸，“但现在，我们坐在宽敞明亮的大厅里，虽然工作要求同样严格，但并不繁重。煤矿山的智能化水平已经非常高，不需要我们过多干预。”

大海则煤矿相关负责人介绍，通过5G、工业互联网、大数据、人工智能等智能化技术应用，形成全矿井一套体系、一张网络、一个中心，打造出“工作面自动掘进+地面远程可视干预”的智能掘进模式，实现了全流程智能化管控。

目前，大海则煤矿采用基于5G技术的常态化智能少人开采模式，单班智能化率最高96%，综采工作面生产单班由13人减少为5人，减人增安成果显著。

生产安全性大幅提升的同时，生产效率也不断提高。负责人告诉记者，过去以人工作业为主时，不仅井上井下联络不便，井下人员之间同样沟通困难，导致指挥中心难以掌握全局信息。如今，借助各类智能化手段集中汇总井下信息，指挥中心可以根据具体情况，对生产进行实时调整，实现生产效率最大化。“未经智能化改造的工作面，年产能仅为700万吨左右。但智能化改造后的工作面，年产能有望达到1200万吨。”该负责人说。

“数据大脑”指挥生产提质增效

来到中煤集团陕西公司的生产运行优化指挥中心大厅，仿佛走进一个全景3D影院，首先映入眼帘的是高约4米、宽约22米的智慧大屏。

屏幕上，与煤化工生产有关的运销数据、煤质管理、能耗指标、设备工况等信息一应俱全。中煤集团陕西公司党委书记、董事长李俊杰向记者介绍，公司以工业互联网平台建设为总抓手，全面推动以设备互联互通、业务全面在线、数据全景感知为主要特征的智能煤化工工厂建设，搭建起煤化工全产业链、全生命周期一体化管控系统，涵盖生产调度、优化指挥、应急管理、会商研判等多项功能。

他指着大屏幕上的一组数据向记者举例：“比如用煤，我们需要的燃料煤炭最佳热值是多少？含硫量多少最经济？哪个产品目前需求量更大，应该如何有针对性地调整生产计划？这些问题，数据都可以给出答案。”

李俊杰介绍，以前此类问题只能由管理人员凭经验作出判断，现在则可以让数据“说话”。“如果只靠经验，哪怕是一个小的决策失误，以我们如此大的体量，带来的损失都可能是惊人的。但数据可以做到精确无误，大大增加了我们生产决策的科学性。”李俊杰说。

无处不在的屏幕是该指挥中心的一大特点。员工休息的茶水间里、往返厂区的通勤车上，都少不了它们的身影，每一块屏幕连接的都是同一个“数据大脑”。

“利用手持智能终端，我们在班车上就可以监看运行情况、确认数据，完成交接班，真正省时省心。”中煤集团陕西公司甲醇中心党总支书记刘长伟告诉记者，在公司煤化工一期项目厂区，智能化控制已融入生产的每一个环节。目前，厂区已集成自动化控制系统，自控投用率、数采率均达到95%以上；搭建了智能巡检系统，可实现24小时在线检测和全面感知预警。在全面数智赋能下，企业生产真正实现提质增效。（本报记者 都芃）

(责编：王震、陈键)
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