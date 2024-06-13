◎本报记者 杨宇航 通讯员 陈天赐

坐落在西藏拉萨市区红山之上的布达拉宫，是西藏保存最完整的古代宫堡式建筑群，更是宝贵的世界文化遗产。这座宫殿，一说为，吐蕃王朝赞普松赞干布为迎娶尺尊公主和文成公主而兴建；另一说为，作为松赞干布迁都拉萨后的王宫而建。迄今，这座红白相间的藏式宫殿悄然屹立1300年。目睹过布达拉宫的人，无不为这座雄伟的藏式建筑所震撼。

不久前，科技日报记者来到布达拉宫采访了解到，近年来，在科技加持下，古老的布达拉宫焕发出新机与活力：轻轻点击一下鼠标，从三维模型到壁画细节都可以一览无遗；近800个结构传感器近10年间记录下逾千万组数据；超过1500个探测设备、近9公里的感温光纤，感知着这座古老建筑的实时状态……

“克隆版”精准还原每一处细节

布达拉宫内珍藏着大量珍贵的佛像、壁画、唐卡等文物。如今，布达拉宫的保护更加精细化、科学化，数字化等技术为布达拉宫建筑和文物安全提供了科技支撑。

布达拉宫管理处数字中心负责人达娃欧珠，自2005年起便致力于布达拉宫的数字化保护事业。他深知传统的人工记录方式不仅效率低下，而且难以全面、精准地保留文物“不老容颜”。于是，他带领团队深入探索数字化技术，以期实现对布达拉宫的全面、精细记录。

但在给整个宫殿进行数字化建模时，他们遇到了难题。达娃欧珠介绍，布达拉宫建筑结构复杂，内部陈设众多，墙体自下而上成梯形，测绘难度极大。最大的难题就是“地垄”，这是山体建筑在修建时砌筑起来用于支撑的地基。因为年代久远，宫殿里的地垄情况一直没有得到厘清。

经过无数次尝试与修正后，借助无人机航拍、三维激光扫描、多视角影像重建等技术，他们完成了全面、细致的测绘工作，成功构建了布达拉宫完整的数字模型。

“这一数字模型，不仅精准地还原了布达拉宫的每一处细节，还最大程度地减少了对文物的损伤。”达娃欧珠告诉记者。

经过多年努力，达娃欧珠还带领团队成功运用高清相机、图像处理等先进设备，对布达拉宫内的壁画进行了精细入微的数字化记录，让每一幅壁画都以数字化的形式得以永久保存。

筑起千年古建安全防线

布达拉宫是一座土木石结构的古建筑，建筑年代久远，耐火等级低，且殿内存放着唐卡、经书等诸多易燃文物。

为了应对火灾风险，近年来，布达拉宫不断引进科技手段，加强安全防护工作。如今，一套智能化的火灾自动报警系统正在布达拉宫应用。

“这套系统利用先进的感应设备和算法，能够实时监测宫殿内的火情动态，并在发现火源时立即启动报警机制。”布达拉宫管理处相关负责人介绍，这不仅提高了火灾应对的及时性，也有效保障了宫殿的安全。

除此之外，布达拉宫还引入了智慧用电与能耗监测系统，实现了对电气安全的精细化管理。该系统通过实时监测电路运行状况，能够及时发现并解决潜在的安全隐患，确保宫殿的电气系统稳定运行。

在应对自然灾害方面，布达拉宫同样借助了科技的力量。该负责人介绍，通过布置地震、雷电等传感器设备，宫殿能够随时处置警情，并为工作人员了解灾害强度提供精准数据，以便他们能迅速采取应对措施，减少灾害损失。

该负责人表示，布达拉宫将继续深化科技创新在文化遗产保护领域的应用，不断探索新的保护手段和方法，让科技为这一世界文化遗产的保存与传承赋能。

(责编：王震、陈键)

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