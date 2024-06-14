陈振凯 李欣然

在江苏省无锡市，游客在清名桥历史文化街区游览。

方东旭摄（人民图片）

游人在湖北省襄阳古城管家巷文化休闲街区观光。

杨 东摄（人民图片）

重庆市开州区汉丰街道“滨湖夜市”灯火璀璨、流光溢彩，吸引不少市民和游客前来赏夜景。

王晓宇摄（人民图片）

夜幕降临，华灯初上，四川成都世园会主会场依旧人声鼎沸，河北正定夜市游人如织，山东东平“大宋不夜城”热闹非凡……在刚刚过去的端午假期，许多游客参与了夏日夜间游，感受了“夜经济”的活力。不少网友留言：“这样的氛围，一定要体验！”

热门“打卡”

随着入夏时日渐长，各地推出丰富多样的夜间活动。人民网近日报道，多位业内专家表示，夜经济延长了消费时间，拓展了消费空间，打造出日益丰富的消费场景。

餐饮，是夜间消费的重要主题。北京日报客户端近日报道，入夏气温升高，露台餐饮渐火。白塔寺、鼓楼等景区附近，咖啡馆楼顶抬眼即是古建胜景；在国贸、望京等热门商圈，写字楼露台空间被布置成花园式餐饮区，纵览都市繁华。

夜市，成为热门“打卡”地。光明网报道，云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇太和村紫马街，是茶马古道的重要驿站。5月初，振太镇聚集紫马街及附近村组的本土创业者，将各式各样的手工饰品、风味美食、潮流玩具、手冲咖啡等文旅项目引进古村落，打造夜经济文旅品牌。步入夜市，各种特色美味小吃琳琅满目，令人目不暇接。粽子的香、奶茶的甜、振太汤锅的鲜直击味蕾，不少游客前来“打卡”。夜市给古村增添了现代韵味，也为村民生活注入了新活力。

夜经济形态，越来越多样化。中新网近日报道，天津城市作家、文旅专家徐凤文表示，从贵阳路边音乐会，到天津李公楼地道涂鸦，音乐、涂鸦、舞蹈等街头艺术，都是借着网络的“东风”吸引了年轻人的注意，并为城市带来“流量”。媒体还关注到，夜晚的北京潘家园市场里，各个摊位吸引了大批年轻游客；武汉市黄陂区的木兰不夜城里，游客们身着汉服，体验风土人情；湖南省郴州市北湖水月洲水幕光影秀准时上演，云岛营地里，年轻人搭起帐篷，看露天电影，开星空音乐会；江西省抚州市文昌里历史文化街区里，“行进式”的演出、巡游式的表演引领观众步入了明清江南的如诗画卷……

网友留言，“白天参观，晚上休闲，旅途更加丰富了。”

“以夜兴城”

今年1月，文旅部公布了总计102个第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单。人民网报道，从夜市小吃到夜间文化体验，夜经济满足了消费者日益增长的多元化需求，推动了餐饮、娱乐、购物等产业的稳步前进，更成为文旅产业的一大亮点，为经济发展持续注入新的动力与活力。

不少城市创新形式，布局夜经济。人民网日前报道，浙江嘉兴平湖培育新业态夜游项目“平湖山海几千重”，综合打铁花、看汉服走秀等“网感十足”玩法，成为“国潮街区”样板；衢州在火车站、机场专门开设“文艺赋美·迎来送往”专场演出，“白天唱到夜”，使游客充分感受到“且行且歌”的城市文化氛围……新华网近日报道，江苏省淮安市里运河文化长廊清江浦景区围绕夜经济，推出多项夜游、夜购等活动，吸引市民游客休闲游玩，拉动经济消费。

多地积极探索，培养高品质夜间消费业态。近日，围绕“夜购、夜食、夜游、夜娱、夜秀、夜读、夜动”七大领域，上海推出100个夏夜特色活动，打造“24小时活力城市”。全球美食丰富商业街区，城市漫步吸引中外游客。央视财经报道，当前，上海夜经济呈现客群多元叠加、新业态快速涌现等特点，聚焦夜间消费，上海文、商、旅跨界联动，科普花市、艺术夜市等文化消费成为上海夜经济的重要增长点。

“夜间+文旅”，带动相关产业发展。数据显示，端午假期6月8日—10日，全国景区夜间门票销量环比5月增长超1倍。其中，“夜游黄鹤楼门票”搜索量同比激增14倍，“夜游锦江”近一周相关评价量同比增幅接近40%。人民网报道，江苏南京，曼度年华夜市以“南京味道”吸引客流，并上新了“露营+”“直播+”等多种潮流玩法，致力擦亮“夜间消费”新名片；山东临沂，水韵琅琊旅游区做活“水岸联动”文章，将游船、演艺、“国潮”、美食、音乐、高科技手段融为一体，打造时尚夜间消费聚集区……

夜间消费，成为“以夜兴城”抓手。央视网近日报道，在江苏盱眙的龙虾集市上，有18家龙虾餐饮店，家家都是座无虚席，一晚上龙虾的消费量在5000多斤，在节假日的高峰期间一天可以达到1万多斤；在苏州古镇里，0.47平方公里有夜游景点15处、文旅演出空间7个、6大夜间特色体验项目、餐饮295家、咖啡茶饮空间超50家、文化娱乐类235家、近400家民宿酒店和280家特色经营商铺，单日客流平均超1万人次……

网友留言：“人间烟火气，一半在夜晚。”

多方合力

发展夜经济是一项系统工程，离不开政府、市场、社会、消费者等多方合力。

优惠政策，促进夜经济发展。北青网日前报道，江苏扬州利用税惠助力夜经济的发展，“零距离”为纳税人缴费人排忧解难。紫牛新闻日前报道，江苏盐城有“电音巴士”了，每晚两趟。据了解，市民及游客均可以全程免费乘车，在车上蹦迪、嗨歌，尽情放松。为保障安全运营，盐城市公交公司安排了经验丰富的优秀驾驶员负责运营，同时也会限制车辆速度。

规范经营，夜市才能行稳至远。夜市不是“想开就开”那么随性，不少城市都有夜市申办规范流程及负面清单。点位选择、交通分流、购买力评估、食品安全、消防安全、用电安全等多个方面，需要多次论证和实践检验。荆楚网近日报道，5月6日起，湖北省仙桃市城管执法局开展城区夜市餐饮油烟和露天烧烤规范经营逐一上门服务，规范夜市经营，进一步优化营商环境，助力夏季日渐升温的城市夜经济发展。在夜间用餐高峰时段，执法队员针对城区沔阳大道、复州大道、钱沟路、宏达路、昌升路等主次干道的店铺占道经营影响交通、餐饮油烟污染环境、噪音扰民等问题进行集中督促整改。

食客在夜市大快朵颐，藏蓝身影穿梭其中。齐鲁壹点近日报道，这个夏天，山东省聊城市公安“星空护市”十项举措守护夜经济。日前，聊城市公安局在全市部署开展了“星空护市”工作，加大对重点部位和人口密集场所、繁华商圈、夜市摊点及易发案区域的巡逻力度，强化对高峰期人流、车流及夜间重要路口、易堵路段交通疏导，为经济社会发展创造良好治安环境。

澎湃新闻报道，入夏以来，随着“夜间经济”的复苏繁荣，甘肃省酒泉市公安机关统筹各县市（分）局派出所、交警、巡特警等力量，每日平均出动车辆120辆次，警力600余人，最大限度把警力摆在夜间消费集聚区。同时充分发挥“1、3、5分钟”快速响应机制，开展多层次、多方位、多角度巡防，做到“见警车、见警灯、见警察”。

“热闹夜市背后，有很多无名英雄。”网友说。

(责编：白宇、卫嘉)

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