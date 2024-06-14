本报北京6月13日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前发布数据显示：截至今年5月底，我国民营经济经营主体总量达18045万户，占所有经营主体的比例从2019年的95.5%增长为96.4%，其中民营企业5517.7万户、个体工商户12527.3万户。

高新技术产业民营经济经营主体占比稳步提升。从行业分布看，在制造业、科学研究和技术服务业等国家重点发展的高新技术产业方面，民营经济经营主体的占比分别从2019年的95.9%、91.9%，提高到今年5月的96.1%、94.4%。

公共服务相关的民营经济发展形势趋好。与2019年相比，今年5月，电力、热力、燃气、水生产和供应业占比从66.4%升至67.1%，交通运输、仓储和邮政业占比从95.89%升至97.2%。

《 人民日报 》（ 2024年06月14日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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