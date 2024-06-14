本报北京6月13日电 （记者罗珊珊）近日，经国务院同意，商务部、国家发展改革委等九部门联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。

商务部外贸司负责人表示，跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，减少中间环节、直达消费者，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。

适应国际市场消费需求，我国跨境电商贸易持续稳定增长。今年一季度，跨境电商占出口比重达7.8%，拉动出口增长超1个百分点。我国跨境电商主体活跃，服务网络覆盖200多个国家和地区，但仍面临主体能力有待提升、融资渠道亟待拓宽、监管服务需进一步优化等问题和挑战。在此背景下，商务部会同有关部门开展专题调研，针对行业企业诉求形成了意见。

意见共包括五方面15条举措：

积极培育跨境电商经营主体。围绕主体能力建设，支持跨境电商赋能产业发展，支持企业“借展出海”，加强行业组织建设与人才培养，持续推进品牌建设。

加大金融支持力度。畅通跨境电商企业融资渠道，优化跨境资金结算服务，推动跨境电商供应链降本增效，便利企业融资。

加强相关基础设施和物流体系建设。推动跨境电商海外仓高质量发展，增强物流保障能力，助力跨境电商相关企业“走出去”，夯实发展基础。

优化监管与服务。优化跨境电商出口监管，提升跨境数据管理和服务水平，营造良好环境。

积极开展标准规则建设与国际合作。加快跨境电商领域标准建设，提升企业合规经营水平，持续深化国际交流合作，与相关国家共享发展成果。

下一步，商务部表示将会同有关部门和单位，办好广交会、数贸会等重点展会，支持按市场化原则提升现有地方性跨境电商展会办展水平，推动进一步优化海外智慧物流平台功能，为企业提供更多展示对接平台。

《 人民日报 》（ 2024年06月14日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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