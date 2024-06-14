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促进交通运输大规模设备更新

实施城市公交车电动化替代等行动

2024年06月14日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月13日电  （记者韩鑫）近日，交通运输部等13部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，提出将实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动。

　　方案提出，到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升；交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。

　　方案鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新，积极推广小型化公交车辆、低地板及低入口城市公交车辆，鼓励各地推动10年及以上老旧城市公交车辆更新；要求加快淘汰更新老旧营运柴油货车，有序推广新能源营运货车。

　　方案要求，加快高能耗高排放老旧运输船舶报废更新，大力支持新能源清洁能源动力运输船舶发展，强化高性能LNG、大功率醇燃料发动机、高能量密度高安全性能动力电池等关键共性、前沿引领核心技术攻关。

　　方案支持邮政快递老旧安检设备更新，开展邮政快递末端配送车辆更新，鼓励邮政快递企业在符合要求地区大规模使用新能源无人配送车，在主要邮件快件处理场所，配置使用全自动智能分拣成套设备。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月14日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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