本报北京6月13日电 （记者郁静娴）近日，农业农村部派出工作组和科技小分队，赴河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西7省，指导各地做好抗旱准备和应对工作，保质保量完成夏收夏播，落实造墒播种、坐水种、微喷灌等抗旱节水关键技术措施，确保适期播种、一播全苗，为全年粮油丰收夯实基础。

5月以来，黄淮海大部降水偏少，近期气温持续偏高，土壤失墒加快，部分地区出现旱情，对适墒适期夏播带来不利影响。据气象部门预测，未来10天黄淮海高温持续，旱情可能持续发展，抗旱保夏播任务重。

《 人民日报 》（ 2024年06月14日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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