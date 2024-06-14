本报呼和浩特6月13日电 （记者张枨）在内蒙古包头市土默特右旗萨拉齐镇西老藏营村的甘露子科技小院示范田里，内蒙古农业大学食品与工程学院教授、土默特右旗政府挂职副旗长孙文秀，站在刚培育出的地梨苗旁观察长势。“地梨学名甘露子，别看它个头小，浑身都是宝，不仅果实可制成酱菜和饮品食用，叶子也能做成饲料。”孙文秀介绍。

近年来，土默特右旗引进一批农业科研团队，在农业生产一线打造科技小院，坚持以科技引领，推广各类农作物多元种养。“甘露子科技小院作为首批国家级科技小院之一，有效发挥了服务农业农村现代化的作用。我们从去年开始打造金杏科技小院，着力把小金杏也发展成大产业。”孙文秀所说的金杏科技小院，于今年5月被确定为第二批国家级科技小院。

科技小院为学校和乡村建立了联系，将高校科研机构的课堂搬到田间地头，探索出一条人才培养、科技创新、社会服务“三位一体”的新路径。“我们将继续对标科技小院集群建设标准，不断深化与中国农业大学、内蒙古农业大学等高校院所的产学研合作，全力打造羊肚菌、荆芥等科技小院，以科学种植帮助村民增收的同时，吸引更多农业科技人才扎根乡村，助力乡村全面振兴。”土默特右旗委常委、组织部部长鲍俊峰说。

《 人民日报 》（ 2024年06月14日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经