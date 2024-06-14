本报记者 史自强

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钢铁是河北省第一支柱产业。优化升级钢铁产品，加快产业智能改造，探索绿色低碳转型……近年来，河北去产能、调结构、转动能，积极推动钢铁产业迈向高端化、智能化、绿色化，促进产业高质量发展。

“就像薄薄的指甲，能撑起一头大象在上面跳舞。”在介绍自家锌铁合金（GA）汽车板的特性时，河北省唐山市河钢浦项汽车板有限公司生产科科长李青打了个生动的比方。

薄、宽、硬，是GA汽车板的重要特性。“我们的产品最薄可达0.3毫米，最宽可达1860毫米，最高强度可达980兆帕。”李青说。

河钢浦项的创新突破，是河北钢铁产业高质量发展的缩影。钢铁是河北省第一支柱产业，2023年，当地钢铁工业增加值占全省规模以上工业的26.45%，实现直接就业近40万人。

近年来，河北省去产能、调结构、转动能，截至目前，全省钢铁冶炼企业从2011年的123家减至39家，炼钢产能由2011年峰值的3.2亿吨减至1.99亿吨。当地钢铁产业基本形成沿铁临港的布局，现代化水平不断提升，正迈向高端化、智能化、绿色化的高质量发展之路。

鼓励企业技术改造，推动产品迈向高端

今年4月，河钢浦项收到一家知名车企寄来的样品——由自家供应的第一批GA汽车板制作的汽车部件。这标志着河钢浦项顺利进入这家车企的供应链体系。

“公司应用高强度极薄规格钢铁工艺技术，在保证汽车安全性的同时，可以实现车身综合减重10%到20%，显著降低汽车能耗。”河钢浦项党委书记、首席运营官周国平说，自去年10月项目投产以来，企业快速获得知名车企的认可，加快融入全球汽车产业链，市场份额不断提升。

河北省工信厅副厅长宋向党介绍，河北省鼓励企业实施技术改造，推动钢铁产品优化升级，加快向优特精品钢、高品质特殊钢、特种合金钢等方向发展，产品附加值显著提升。

近年来，河北高端钢铁产品不断涌现。不久前，河钢集团唐钢公司研发生产的14毫米和16毫米超厚规格大梁钢顺利交付客户，填补了国内超厚规格大梁钢领域空白。“该产品针对客户需求首次定制生产，将用于制造运输车、牵引车等专用车的车厢防护件。”唐钢公司相关负责人说。

此外，承德钒钛新材料有限公司自主研发生产直径42毫米的含钒特钢，河钢集团邯钢公司最新研发的2060毫米断面不锈钢复合卷板打破国内相关纪录……

“目前，河钢集团的高端品种钢占比近80%，较10年前增加近50%，高端产品直供客户超过1000家。在汽车用钢方面，集团成功研发了17个系列板材产品和6个系列优特钢产品。”河钢集团党委书记、董事长于勇说。

技术升级推动高端钢铁产品比例不断提升。河北省工信厅提供的数据显示，2023年，河北省高端钢材冷轧薄宽带钢、特厚板、电工钢、镀层板等产量占比达到19.8%，较2022年提高3.7个百分点。

以科技创新为引领，加速产业智能升级

智能钢厂长什么样？

上料、倒棱、点磨、拆捆……走进河钢集团石钢公司精整车间，只见各个工艺环节的机器人分工明确，对轧制后的棒材进行修磨、打捆、贴标、入库，整个流程一气呵成。

石钢是一家拥有60多年历史的钢铁企业，原厂区位于石家庄主城区二环内。随着城市发展和生产工艺升级，2020年，总投资102亿元、年产特钢200万吨的石钢环保搬迁项目在石家庄井陉矿区投产。

搬家搬出新天地。石钢牵头实施的面向特钢棒材精整作业的机器人系统，获得国家重点研发计划“智能机器人”重点专项支持。2023年2月，项目通过科技部终验评价。

“38台机器人员工上线运行，实现了精整机器人集群化作业，精整车间也成为‘国家智能制造示范工厂’示范场景之一。”石钢技术专家王会庆说。

利用5G、工业互联网、区块链等技术，石钢构建了涵盖设备管理、自动控制、质量管控等在内的一体化数智系统，同时也为机器人规模化应用提供系统与数据支撑。目前，河钢集团拥有4个国家级企业技术中心、6个省级企业技术中心、29个省部级重点实验室及工程技术研究中心，研发投入强度保持在3%以上。

近年来，河北省以科技创新为引领，大力实施钢铁行业数字化转型专项行动计划，推进钢铁行业迈向数字化、智能化。河北钢铁行业两化融合水平居全省制造行业第一位，生产设备数字化率和数字化生产设备联网率分别为53.9%和59.8%。

去年6月，河北省钢铁行业数字化转型联盟在石家庄正式成立，覆盖河北全部钢铁企业。河北省工信厅钢铁工业处处长张晓辉说，联盟将持续组织服务机构和行业专家，入企对接交流，定制转型方案，推动河北钢铁行业数字化转型走向深入。

实施环保绩效管理，促进绿色低碳发展

长度仅为传统轧钢生产线1/3的“迷你”产线，产量能保证吗？

不但产量有保证，工序上还减少了3座加热炉和6个烟气排放口，全程没有化石燃料燃烧，二氧化硫、氮氧化物排放均为零。

走进位于武安市的河北太行钢铁集团有限公司无头带钢生产（ESP）车间，董事长姚菲如数家珍。

引入ESP生产线，是太行钢铁为实现环保绩效创A级的重要举措。“几年前，由于我们是环保绩效C级企业，重污染天气期间不能满负荷生产，导致不能按时交货，企业经营受到影响。”太行钢铁销售部部长李延鹏说。

作为钢铁大省，河北钢铁行业污染物排放总量占全省工业排放量的40%左右。从2019年开始，河北对包括钢铁在内的50个重点行业实施绩效评级，采取差异化管控措施，多排多限、少排少限、不排不限。重污染天气期间，环保绩效A级企业可以自主采取应急减排措施。2022年，河北提出实现钢铁企业全面创A级，用高水平环保绩效管理推动钢铁企业绿色发展。

A级是绩效评级的最高等级。河北出台钢铁等7个重点行业环保绩效创A级标准，涉及8个方面353项具体指标，较国家A级标准增加了装备水平、数字化智能制造和节能降碳3方面指标。同时，全省成立创A级专家委员会，分行业组建技术帮扶组，指导企业编制创A级方案。

面对发展难题，太行钢铁以创A级为抓手，重构生产体系，提升装备水平，通过工艺流程再造和科技创新，打造全新绿色钢厂。2023年11月，太行钢铁实现创A级目标。“凭借ESP生产线，企业累计开发出20多种精品钢，销售额占到全厂总销售额的五成以上。”姚菲说。

依托环保绩效创A级，河北钢铁行业工艺装备、环境治理水平大幅提升。如今，当地钢铁企业已实现超低排放，环保绩效A级企业达到37家，国家级绿色工厂达到38家。

《 人民日报 》（ 2024年06月14日 11 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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