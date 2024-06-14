本报北京6月13日电 （记者欧阳洁）国家粮食和物资储备局最新发布：当前夏粮已进入收购旺季，收购工作正由南向北陆续展开。

从各地看，新季小麦产量有所增加，质量普遍好于去年。截至目前，主产区粮食企业累计收购新麦超1000万吨，同比明显增加。其中，河南超过300万吨，安徽、江苏均在200万吨以上，湖北、山东、河北等地正在陆续上量。从仓容看，河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6个小麦主产省共准备小麦仓容近8000万吨。从资金看，初步安排夏粮收购资金1100亿元。

国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成表示，目前，国家有关部门正在指导相关方面加大各级储备小麦轮入力度，引导各类企业积极入市收购，增强市场购销活力，全力保障粮食市场平稳运行。下一步，国家粮食和物资储备局将认真落实市场调控政策措施，精心组织市场化收购和政策性收购，持续优化为农服务水平，让农民卖“明白粮”“放心粮”，确保夏粮丰收入库、颗粒归仓。

《 人民日报 》（ 2024年06月14日 11 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经