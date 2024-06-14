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在上交会，遇见科技产业的“未来图景”

新华社记者 周 蕊
2024年06月14日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　水下无人机看清海底万象、人形机器人在场馆内自主“行走”、可以载人的空中“出租车”、在运动中就能“飞拍”完成产品质检的协作机器人……正在进行中的第十届中国（上海）国际技术进出口交易会上，一系列科技感十足的新技术、新产品正在描绘未来新图景。

　　低空经济是近段时间以来备受关注的新技术，在上交会现场，不少企业带着eVTOL（电动垂直起降飞行器）前来。

　　红白相间的涂装，峰飞航空科技带来的2吨级货运无人驾驶航空器V2000CG凯瑞鸥成为上交会的“明星展品”。历经1年半适航取证进程，这款飞机今年3月获得中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证，现已收获国内外订单超过200架。

　　峰飞航空科技高级副总裁谢嘉说，今年初，峰飞盛世龙“空中出租车”从深圳跨海飞行至珠海，将单程2.5小时的地面车程缩短至20分钟，“我们还向日本的客商交付了首架盛世龙飞机，有望在2025年大阪世博会期间实现eVTOL演示飞行”。

　　“就在两周前，我们的载人eVTOL启动了适航取证工作，有望在2026年完成相关适航取证工作，取证完成后，我们的‘空中出租车’可用于空中载客运行，为居民带来空中出行新选择。”谢嘉说。

　　无人机不仅能上天，还能入海。东古智能带来的“海洋之眼”轻工业级水下机器人，可完成光缆巡检、搜救、水下考古等任务，该公司还瞄准东南亚等地水下潜泳摄影细分市场，加快“走出去”的步伐。

　　上海市商务委主任朱民介绍，作为技术贸易“风向标”，28家企业和机构在本届上交会上首发新产品、新技术，其中全球或全国首发有11项。“作为技术贸易领域的国家级、国际性、综合性展会，上交会将充分发挥技术贸易平台功能，支持以科技创新推动产业创新，把更多科技成果转化为现实生产力，为新质生产力提供展示和转化平台。”

　　第十届上交会由日本大阪市担任境外主宾城。大阪市经济战略局理事和田彩介绍，大阪以“未来社会的试验场”为主题展示节能环保、智能制造领域的先进技术。在上交会期间举行的“日本大阪企业技术推介会”上，7家日本企业和20家中方企业参与对接交流，通过前期的项目预对接和活动现场面对面交流洽谈，会后共有15个项目达成合作意向。

　　本届上交会秉承“创新驱动发展、保护知识产权、促进技术贸易”理念，锚定世界科技发展前沿趋势，以“数链时代，绿动未来”为主题，设置主题馆、能源低碳技术、数字技术、生物医药技术、创新生态及服务五大展区，总展出面积为3.5万平方米，汇聚了来自10个国家和地区及国内19个省区市的创新成果，参展企业近千家，集中了一批各领域高新技术企业、专精特新企业。

　　自2013年创办以来，上交会累计吸引30多个国家和地区超过8500家客商，持续打造技术贸易“风向标”，营造技术贸易“生态圈”。

　　（新华社上海6月13日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年06月14日 14 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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