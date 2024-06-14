原标题：工行积极参与多边央行数字货币桥项目最小可行化产品阶段

近日，由国际清算银行(香港)创新中心、泰国银行(泰国央行)、阿联酋中央银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设的多边央行数字货币桥(mBridge，以下简称“货币桥”)项目宣布进入最小可行化产品(MVP)阶段。上述司法管辖区内的货币桥参与机构可结合实际按照相应程序有序开展真实交易。作为最早参与项目试点的商业银行之一，中国工商银行发挥国际化经营优势，积极参与该项目在各司法辖区的建设和试点工作，率先完成四地交易验证，为该项目的顺利推进贡献了工行智慧。

货币桥项目致力于打造以央行数字货币为核心的高效率、低成本、高可扩展性且符合监管要求的跨境支付解决方案，通过覆盖不同司法辖区和货币，探索分布式账本技术和央行数字货币在跨境支付中的应用，实现更快速、成本更低和更安全的跨境支付和结算。

在试点过程中，工商银行联合多家大型跨国企业，遴选典型跨境金融场景参与真实交易验证，支持验证了货币桥在业务上的可行性和技术上的可靠性，在系统完备性、场景丰富度、专业经验贡献、试点完成时效等方面保持领先。随着货币桥项目进入最小可行化产品阶段，工商银行将在人民银行的指导下，支持通过货币桥体系为客户提供相关跨境支付和结算服务，为金融强国建设贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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