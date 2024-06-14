新华社北京6月13日电（记者赵文君）据市场监管总局统计，截至2024年5月底，我国民营经济主体总量18045万户，占所有经营主体的比例从2019年的95.5%增长为96.4%，其中民营企业5517.7万户、个体工商户12527.3万户。

高新技术产业民营经济经营主体占所有经营主体的比重稳步提升。从行业分布看，在制造业、科学研究和技术服务业等国家重点发展的高新技术产业方面，民营经济经营主体的占比均有所提高，分别从2019年的95.9%、91.9%演化至今年5月的96.1%、94.4%。从2019年以来各类高新技术产业新设民营企业占比看，均在九成以上。其中，高技术制造业占90.2%、高技术服务业占93.3%、四新经济占93.4%、数字经济核心产业占94.6%，民营经济在新兴产业发展中发挥着主力军作用。

(责编：王震、陈键)

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