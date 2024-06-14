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外资机构评判中国出口态势：增速超预期，势头料持续

2024年06月14日08:55 | 来源：新华社
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新华社北京6月13日电（记者任军 有之炘）中国海关总署近日公布的数据显示，5月份，中国以人民币计的出口同比增长11.2%，以美元计的出口同比增长7.6%，增速比4月份加快。多家受访外资金融机构表示，得益于中国商品全球竞争力提升、外需有所改善、去年同期基数较低等因素，5月份中国出口增速超出预期，预计未来数月增长势头仍将持续。

“近段时间以来，中国出口表现超出预期，且月度波动较小，支撑中国经济持续回升向好。”新加坡星展集团研究部首席经济学家泰穆尔·拜格表示。

从出口目的地来看，5月份中国对美国、欧盟、东盟、巴西等地的出口均较上月有所好转。德意志银行中国区首席经济学家熊奕观察到，5月份中国出口再次展现出良好的韧性，特别是中国对东盟和拉美出口表现亮眼。

“中国出口表现超预期和近几年中国推动出口地区多样化紧密相关。以往中国的出口目的地中，美国、欧洲、日本等发达经济体占主导，现在对新兴经济体尤其是拉美、非洲、东盟等地的出口比重持续上升。”摩根大通中国首席经济学家朱海斌说。

从出口结构来看，中国出口产品提“质”向“新”，高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好。前5个月，技术含量和附加值高的机电产品占出口比重近6成。船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。

“今年以来，全球电子产品需求触底反弹带动中国电子产品出口加速。”星展中国首席经济学家纪沫说，一些以中小企业出口商为重点监测对象的先行指标表明，全球对中国商品的需求在上升。

朱海斌认为，欧美国家近几年通胀高企、人工成本上升，中国出口产品的竞争优势在加强。

多位外资金融机构专家预计，中国出口的增长势头仍将持续。

“中国周边经济体的贸易活动持续稳健，表明外需稳定复苏。”瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛认为，尽管美国政府5月份宣布对从中国进口的部分产品加征关税，但这部分产品仅占中国出口总额的很小一部分，加征关税对中国出口影响有限。

野村中国首席经济学家陆挺同样看好中国出口的持续向好态势。他说，中国商品竞争力强，叠加低基数效应，野村已将2024年全年中国出口增速预期上调0.7个百分点。

(责编：王震、陈键)
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