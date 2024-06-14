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南涝北旱，水利部门如何防御？

2024年06月14日08:59 | 来源：新华社
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新华社北京6月13日电（记者刘诗平）近期，南方雨水不断，北方高温持续。

江南、华南及西南南部13日开始新一轮强降雨过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水；华北、黄淮、江淮等地一些地区则出现已播作物受旱，多省启动干旱防御Ⅳ级应急响应。

南方汛情和北方旱情会如何发展？面对南涝北旱，水利部门如何防御？

南涝北旱：南方防汛面临挑战，北方旱情持续发展

每年入汛，珠江流域常常最早发生洪水。与往年相比，今年珠江流域的洪水发生早、频次高、量级大。珠江水利委员会统计，截至13日10时，入汛以来有139条河流发生超警以上洪水，北江、东江、韩江发生了6次编号洪水，其中北江发生特大洪水。

“6月7日以来，珠江流域中西部地区出现大范围持续性强降雨过程，预计未来一周强降雨过程仍将持续，西江干流将继续上涨，并可能发生今年西江首次编号洪水。”珠江委水旱灾害防御处处长徐爽说，强降雨覆盖范围与前期高度重叠，土壤含水量趋于饱和，发生中小河流洪水、山洪灾害风险极高。

已经进入主汛期的长江流域部分地区同样处于强降雨过程中。

“鄱阳湖和洞庭湖水系南部、金沙江中下游6月9日以来发生了较强降雨过程。”长江水利委员会水旱灾害防御局局长徐照明说，长江中下游地区即将进入梅雨期，近期将有连续强降雨过程，两湖水系来水快速上涨，部分支流可能发生编号洪水，长江上游即将发生较强降雨，中下游干流水位将转涨，防汛工作将面临严峻挑战。

水利部信息中心水情一处副处长赵兰兰介绍，6月以来，受副高偏强及北方持续高温少雨等因素影响，全国降水总体呈现南多北少分布，南方中小河流超警多，华北和黄淮旱情快速发展。

针对北方旱情，水利部6月12日对河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西、甘肃八省启动干旱防御Ⅳ级应急响应。

“黄河流域河南、山东和山西等省近期持续高温少雨并出现旱情，其中山西晋南地区运城、晋城旱情最为严重。”黄河水利委员会水旱灾害防御局局长魏向阳表示，截至目前，豫鲁晋三省共有2401万亩耕地受旱，内蒙古自治区巴彦淖尔市北部旱情较重，陕西延安、咸阳出现中度以上干旱。

海河水利委员会水旱灾害防御处处长杨志刚介绍，海河流域西、中部一些地方出现已播作物受旱情况，预计未来10天仍将维持高温少雨天气，旱情可能持续或进一步发展。

南方汛情防御：科学调度水库群拦洪削峰错峰

水利部信息中心预测，6月13至19日，南方将有两次强降雨过程。受降雨影响，预计江西信江和赣江、福建闽江、浙江钱塘江、广西西江及支流桂江可能发生超警洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。

“根据珠江流域防洪形势，我们已提前调度天生桥一级、龙滩、百色、大藤峡等骨干水库预泄拦洪，全力减轻流域防洪压力。”徐爽说，珠江委将科学调度西江干支流水库群拦洪削峰错峰，并根据汛情发展，及时启动应急响应，派工作组、专家组协助指导地方做好洪水防御工作。

徐照明表示，长江委将强化监测预报预警，加强与气象部门联合会商，运用好气象部门共享雷达资料及时“叫应”提醒做好局地中小河流洪水和山洪灾害防御应对。同时，加强水库安全度汛工作，加强防汛抢险技术支撑。

“2024年长江流域纳入联合调度的水利工程共127座，我们将强化流域水利工程联合调度。三峡等流域控制性水库已基本腾库消落到位，下阶段将做好防洪调度和应急调度，发挥好水库群的拦洪削峰错峰作用。”徐照明说。

北方旱情应对：加强调度抗旱保供水

水利部信息中心预测，未来十天，华北和黄淮等北方旱区高温少雨天气仍将维持，土壤缺墒程度和范围将进一步扩大，对玉米、棉花和大豆等夏粮作物播种出苗将带来不利影响。

魏向阳表示，黄委将密切关注旱情变化，加强跟踪监测；科学调度流域骨干水利工程，提早调整龙羊峡、刘家峡水库下泄流量；及时优化调整灌溉供用水计划，努力扩大抗旱浇灌面积。

据了解，从6月12日20时起，黄河小浪底水库下泄流量已加大至1000立方米每秒，为豫鲁两省抗旱提供水源保障，后期将动态调整黄河骨干水库下泄流量，全力支撑流域抗旱。

“目前正值秋作物播种和苗期生长的关键时期，山西省旱情仍在持续。”山西省水利厅运行管理处处长徐顺安说，我们将加强旱情监测预报，主动与气象、农业农村、应急等部门沟通联系和信息共享，及时发布预警信息。同时，力保城乡供水安全和保障抗旱灌溉用水需求。

杨志刚表示，海委将组织协调相关地区，充分利用当地水库等河湖水资源，发挥南水北调工程、引黄工程调水作用，科学调度水利工程，力保群众饮水安全，努力保障农业灌溉用水，最大程度减轻干旱影响和损失。

(责编：王震、陈键)
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