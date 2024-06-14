科技日报北京6月13日电 （记者张强 通讯员仰斐 狄萱）记者13日从解放军总医院获悉，中国科学院院士、解放军总医院第三医学中心（以下简称“第三医学中心”）泌尿外科医学部主任张旭教授带领团队，在意大利罗马参加欧洲腹腔镜和机器人手术挑战大会期间，通过国产远程手术机器人完成并演示了首例跨亚欧大陆的世界最远距离远程前列腺癌根治手术。这标志着我国在远程外科研究领域已跻身世界前列。

据了解，这是一次超远距离、全程操控的远程机器人手术。此次手术在罗马和北京两地同时展开，跨越直线距离近8100公里、双向通信距离超过2万公里，向世界展示了我国泌尿外科和远程外科的尖端技术。

手术中，张旭在罗马操作一台我国自主研发的远程手术机器人。与此同时，远在北京的第三医学中心一间手术室内，收到远程信息指令的手术机器人精准灵活执行指令，为一名前列腺癌患者精准操刀、切除病灶。整台手术历时65分钟，团队成员默契配合，通过精细操作保证了根治效果。手术结束后，远程机器人3D高清图像及数据反馈显示：术中解剖层次清楚，肿瘤控制精准，功能结构保留完整。

此次手术前，第三医学中心团队通过大量器官模拟训练和动物研究进行了充分的术前准备，并开展了从罗马到北京在延时环境下的全模拟手术演练，以确保手术的稳定性和安全性。

“此次手术全程使用我国自主研发的国产机器人系统，结合我国5G+互联网专线通信技术，发挥远程手术系统低延时和高稳健性优势，跨越了亚欧多个国家，真正实现了低延时、高精度、高稳定性的跨洲际远程手术操作。”张旭术后说，成熟的远程外科技术最大限度突破了空间对手术实施的束缚，是机器人手术、远程通信、人工智能等新技术和新理念交叉融合带来的系统性革新，更是中国外科学领域新质生产力的重要体现。

(责编：王震、陈键)

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