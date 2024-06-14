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全球汽车信息通信测评技术创新基地投用

2024年06月14日09:01 | 来源：科技日报
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图为工作人员在座舱交互实验室进行测试。受访者供图

科技日报讯 （记者雍黎）近日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”）在重庆投建的全球汽车信息通信测评技术创新基地（一期）建成投用。该项目总投资近3.5亿元，拥有超过20个全球先进实验室，建立了新能源智能网联汽车全链条技术服务平台，填补了智能网联汽车测试领域的空白。

在高16米、面积超过400平方米的空间里，铺满了密密麻麻的泡沫碳四棱锥体，中间转台上，一辆汽车正缓缓旋转接受检测。这是国内最大的整车天线OTA（空中下载技术）实验室。

“随着智能网联汽车应用推广，各种智能终端被集成在汽车上，不同应用的车载天线也越来越多。”中国汽研汽车通信专家周丽铃介绍，为了评估这些天线和整车通信OTA的性能，工作人员要在暗室内进行测试。

这座整车天线OTA实验室是全球唯一能为大型巴士车进行测试的实验室，可测13米内自重不大于18吨的整车。该实验室能够满足整车蜂窝通信、定位、短距通信和C—V2X等天线性能测试需求，覆盖目前所有的汽车天线频率，测试效率和精度均居全球前列。

在整车光环境实验室内，这里可以精准模拟太阳光的自然广谱，并能够保证任何角落的光照度都能均匀一致，从而对汽车360环视、倒车影像等成像设备进行定量检测。

此外，基地中的座舱交互实验室是国内首个集座舱用户体验测评、人因研究为一体的综合实验室。中国汽研智能座舱专家魏昌介绍，该实验室可高度还原复杂交通路况，模拟驾驶员及乘客真实用车场景，通过分析舱内成员行为和生理数据，实现对座舱体验的客观定量评价，为智能座舱体验开发、测评等提供一站式服务。

值得一提的是，基地内的全球首个整车级无线网络仿真实验室，能够模拟不同道路情况和运营商信号，实现整车级无线网络技术测试。该实验室可模拟全球70余个国家、200余家运营商的网络信号，帮助车企在“家门口”完成海外前期测试，大幅缩短测试周期并降低测试成本。

中国汽研电子通信与软件测评研究中心副主任刘杰表示：“该基地构建了新能源智能网联汽车从零部件到整车的全链条技术服务平台，可支撑技术研发、课题研究、人才培养、标准法规制定，推进汽车工业与信息通信技术高质量融合，为大力发展智能网联汽车提供保障。”

(责编：王震、陈键)
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