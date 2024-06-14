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新技术平台实现人脑半球完整成像

2024年06月14日09:02 | 来源：科技日报
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科技日报北京6月13日电 （记者张梦然）几十年来，观察人类大脑内部一直是神经科学家难以企及的梦想。但在最新一期《科学》杂志发表的一项研究中，美国麻省理工学院科研团队描述了一种创新技术平台，其能以前所未有的亚细胞（比细胞结构更细化的结构）分辨率，对两个捐赠者（一个患有阿尔茨海默病，另一个没有）的大脑半球，实现了完整三维细胞成像。

这个新平台能在多尺度上同时捕获大规模人脑组织中的蛋白质表达、细胞形态、神经投射和突触分布。不但确保了对细胞结构的保存，还能以高分辨率和高速度，对大型人脑组织样本展开精细处理、丰富标记和清晰成像。

作为美国“脑计划”细胞普查网络的一部分，该平台集成了三个核心要素对脑组织切片、处理和成像。首先，用一种名为MEGAtome的振动式切片机，可在不损失细胞连接的情况下实现超精密组织切片；其次，用一种名为mELAST的组织凝胶技术，能将组织样本转化为弹性和可逆膨胀的水凝胶，从而促进高通量多尺度成像；最后，通过UNSLICE计算管道可重建前两者处理的三维轴突网络连接。

该平台现已能对人类大脑半球进行完整成像，分辨率甚至精细到单个突触。它使科学家能够使用同一个大脑对问题进行综合探索，而不必观察不同大脑中的不同现象后再构建综合图像。另外，其对脑半球进行成像只需100小时，速度远远超过以往的几个月，这意味着科学家可短时间创建更多样本。

值得一提的是，该技术不仅适用于大脑，还适用于身体其他组织，这将极大促进科学家对人体器官功能和疾病机制的理解。

脑细胞的解剖学和分子结构细节，对于了解人脑功能以及脑损伤至关重要。然而，目前的神经成像技术，如功能性磁共振，缺乏捕捉这些细节所需的分辨率。该研究目前尚未呈现出全部大脑的图谱，但它提供了一个前所未有的技术“三件套”，在不久的将来，就能为人们展示整个大脑区域内神经元的全景图、每个细胞的独有特性、多样化的“细胞森林”以及位于细胞外分子之间的亚细胞结构簇。这将是脑科学研究的盛宴。

(责编：王震、陈键)
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