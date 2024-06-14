特色劳务品牌是促进就业、助推发展、改善民生的重要载体。近年来，山东省曲阜市充分发挥劳务品牌推动农村劳动力高质量就业势能，选取了一批有特色、有市场、有潜力的劳务品牌，制定个性化培育扶持措施，扩大劳务品牌就业规模和产业容量，有效促进高质量充分就业。

把准需求“脉络”，推动优势产业释放就业潜力。曲阜市立足古建筑资源丰富优势，充分考虑地域特色、行业特征和技能特点，着力推进古建技艺传承和人才培养工作。举办三届“古建”技能大赛，通过同场竞技、互相交流，弘扬古建工匠精神，传承古建技艺文化。联合多部门强化对内、对外宣传窗口和渠道，为古建企业在政策解读需求、融资需求、法律需求、用人发展需求、专业技术学习交流等方面做好服务。深入挖掘古建文化的内涵和价值，打造具有鲜明文化特色的曲阜古建劳务品牌。

“曲阜是国家首批历史文化名城，保存有金、元、明、清历代古建筑1300余间，历史优势造就曲阜古建产业优势，相关企业和从业人员众多，曲阜古建工匠也在全国古建行业有口皆碑。目前曲阜古建行业直接从业人员达1500余人，带动就业近万人，年产值20亿元，为本地劳务人员提供了广阔就业空间。”曲阜古建文化产业商会秘书鞠宪桐介绍到。

开好技能“良方”，帮扶大龄农村劳动力实现充分就业。面对大龄农村劳动力就业难的问题，曲阜市人社局联合山东华威保安集团有限公司积极探索就业帮扶新模式，对大龄农村劳动力就业进行定向帮扶，对近300名农村劳动力免费开展保安技能培训，培训合格后双向选择安置就业，提供职业指导、技能培训、岗位推荐等一站式服务。目前“华威保安”品牌从业人员已近2000人，人均劳务收入超5万元。此外，该品牌的成功经验还辐射到了其他行业领域，带动了一批特色劳务品牌的涌现和发展，为全市农村劳动力转移就业开辟了新的途径。

强健品牌“体魄”，提升劳务品牌的知名度与影响力。曲阜市挖掘细分行业工种的用工需求，分领域培育劳务品牌，聚焦优势产业新生业态，常态化组织品牌主体学习优秀品牌运营经验，高效化利用劳务品牌数字服务平台对接头部品牌，学习先进管理模式，加强业务往来。通过规范化运营管理，长效化宣传引导，做大劳务品牌基本盘，持续推动劳务品牌发展由数量粗放型向质量产业型转化、从业人员由低收入向高收入转化。目前曲阜市已培育“华威保安”省级特色劳务品牌、“曲阜古建工匠”济宁市级劳务品牌、“曲阜义德古建”县级特色劳务品牌，劳务人员辐射青岛、济南、菏泽、北京、上海等地。

“下一步，曲阜市人社局将努力培育更多叫得响、立得住、推得开的特色劳务品牌，让特色劳务品牌成为稳定劳务输出、扩大就业规模、促进更多人实现高质量充分就业的重要渠道，全力助推农村劳动力就业工作集成改革。”曲阜市公共就业和人才服务中心主任颜丰表示。（牛云鹤）

(责编：董童、李源)

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