本报记者 李宏 张国圣

解放碑街景 渝中区融媒体中心供图

【老商圈新消费】

在刚刚过去的端午假期，国内文旅、餐饮、零售等市场需求增长，各地商圈人气旺盛，夏日消费热力涌动。

创新产品首发、百款特调首秀、国际品牌新展……初夏时节，一年一度的国际咖啡节在重庆解放碑商圈举行，来自全国各地及美国、韩国、越南等国家的咖啡产品汇聚十字金街，让消费者有了更多元、更高品质的新选择。

一粒咖啡豆，链接全世界。历经十年，咖啡与音乐、国潮、艺术等元素不断融合，解放碑商圈聚起了数百家连锁咖啡门店、品牌首店，促成了千万级咖啡贸易订单交易，催生出连锁品牌、独立咖啡品牌及复合业态品牌融合的一条咖啡全产业链，咖啡产业规模达20亿元，引领着商圈的消费新方向。

“百年解放碑是全国首批示范步行街，商圈社零总额在西部率先突破千亿元大关。”重庆市渝中区商务委副主任朱玲艳说，解放碑商圈创新搭建起各类资源平台，立足巴渝特色，聚力发展高端、时尚消费，大力发展品牌经济、四首经济，构建“高奢为核、时尚为芯、文旅为脉”的商圈消费新生态，不断走向国际时尚消费前沿。

高楼林立培育“云端消费”

午饭后，来自江苏的游客王艳和家人到解放碑商圈参观游览。傍晚时分，全家人登上了享有“西部之巅”称号的重庆环球金融中心会仙楼观景台。

“重庆的夜景太震撼了！”站在74楼的观景台，王艳俯瞰两江交汇、大桥横跨、轻轨穿行……将重庆独有的地理风貌尽收眼底。

“观景台陈列了大量老照片、老地图，向游客展示重庆的历史变迁。这里既是旅游景区，也是体育活动、婚纱摄影、电影艺术的取景地，多次承接奢侈品展、时装发布会等商业展会。”观景台负责人袁雪春说。

耸立于崖壁戴家巷的“崖边的盒子”，吸引了众多特色店铺入驻，层出不穷的消费新场景，成为时尚青年的打卡地。

“解放碑商圈摩天大楼林立，依托两江沿岸灵秀风光，联动鳞次栉比、错落有致的商业商务楼宇，拥有发展高空业态的优势。”解放碑中央商务区管委会党工委组织委员刘科说，中央商务区（CBD）利用这种优势，建成山城独特的云端商业风景线，打造出更具巴渝风味的体验消费新场景，创新形成了为消费升级赋能的“云端经济”。

传统商圈打造“世界超市”

乌拉圭馆的耀眼紫水晶、意大利馆的特色巧克力、东斯拉夫民族馆的纯天然香肠……记者走进位于解放碑核心地段的陆海新通道国际消费中心，立即被来自20多个国家和地区的琳琅满目的进口商品所吸引。

陆海新通道国际消费中心是西部首个核心商圈保税展示交易中心，设置了6个国家馆和4个专业馆。

“诗画美酒，中西合璧，我们还举办过乌拉圭葡萄酒与嘉年华系列文化艺术交流活动。”乌拉圭馆工作人员徐杨说，这里不只是消费场所，更是国际文化交流地。

“我们店里的跨境商品占90%以上，每天都有大量游客前来消费体验。”一大早就开始忙碌的店员刘飞宏告诉记者。2023年，e码头跨境商品集合店开业，拉开了陆海新通道国际消费中心2.0升级版的序幕，很快就吸引了众多消费者。刘飞宏说，该店是重庆首个跨境电商“一店多态”新零售展示体验门店，采用“保税展示+跨境电商”快速配送新零售模式试点，为渝中加快建设国际消费中心城市核心区增添了新动能。

“随着陆海新通道国际消费中心的建成，‘解放碑—朝天门’向建设世界知名商圈迈进了一大步。”朱玲艳说，国际消费中心展示销售“一带一路”共建国家和西部陆海新通道沿线国家地区的优质特色商品，为解放碑商圈构建起一个全新的“世界超市”消费生态圈。

百年商场升级“艺术秀场”

民谣音乐会“用音乐讲述重庆故事”、本土文学作品立体阅读公演、星空摄影艺术展……随着多个文化艺术活动轮番登场，重百大楼倾力打造的至美生活馆赢得不少市民的青睐。

地处解放碑商圈核心区域的重百大楼，是重庆最早的百货形态商业综合体，在市民心中具有独特的文化、商业代表性。重百大楼通过“文化赋能”助力传统商业模式更新，改变传统商业空间的单一功能，有效提升了“有趣、有料、可晒”的空间价值，成为集多种功能于一体的综合性新场所，满足了顾客对消费新场景和新体验的追求。

“这里就是一个独特的艺术秀场，多维度呈现了城市会客厅、青年社交场、共享新空间的核心功能，走过百年历程的重百大楼，正在不断焕发新的生机活力！”重百大楼总经理杨薇说。

（本报记者 李宏 张国圣）

(责编：王震、陈键)

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