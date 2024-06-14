人民网记者 李栋

5月以来，黄淮海大部降水偏少，近期气温持续偏高，土壤失墒加快，部分地区出现旱情，对适墒适期夏播带来不利影响。据气象部门预测，未来10天黄淮海高温持续，旱情可能持续发展，抗旱保夏播任务重。

当前正值夏种关键时期，在黄淮海粮食主产区由于连续多日没有出现有效降雨，田间墒情较差，各地各部门把抗旱抢种作为当前农村工作的重要任务，组织动员群众利用现有农业设施进行灌溉，为农田迅速“解渴”。

6月13日清晨，在河南安阳内黄县石盘屯乡大理村的高标准农田里，一条条黑色的滴灌带纵横交错，种植户何怀生熟练地打开各处阀门，清澈的水流从机井里抽取上来，通过主管道流向各个滴灌带。不多时，水流从滴灌系统末端的小孔内缓缓喷出，随即形成细密的喷雾，均匀地洒落在田间。

“夏收连着夏种，我们边收麦边播种秋粮，只要浇水及时，玉米发芽顺利出苗没问题。”何怀生说。

“为抓好抗旱播种，积极动员种植大户、家庭农场、农业合作社等新型经营主体开展抗旱灌溉，通过以大带小，开展抗旱抢种保丰收。”内黄县农业农村局党组书记、局长张玉东介绍，当前，通过加强与水利部门的协作，已做好水源调度，保障了抗旱用水。

据统计，截至6月13日，当地已播种玉米53.53万亩、花生23.72万亩，移栽尖椒12.03万亩、红薯等其他作物1.28万亩，夏种进度过九成。在灌溉方面，全县17000眼机电井开闸放水，大田灌溉面积超67万亩，有效缓解了旱情，为秋粮丰收提供了支撑。

当前，黄淮海地区正值夏播高峰期。针对近期持续高温干旱对农业生产造成的不利影响，农业农村部在前期发布预警信息的基础上，已于6月11日对河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西等省启动农业重大自然灾害四级应急响应。

近日，农业农村部派出工作组和科技小分队，赴河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西7省，指导各地做好抗旱准备和应对工作，保质保量完成夏收夏播，落实造墒播种、坐水种、微喷灌等抗旱节水关键技术措施，确保适期播种、一播全苗，为全年粮油丰收夯实基础。

(责编：杨曦、高雷)

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