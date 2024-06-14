人民网北京6月14日电 （记者李栋）夏粮收购是全年粮食收购的首战，抓好夏粮收购是保障粮食稳定安全供给、全方位夯实粮食安全根基的重要举措。国家粮食和物资储备局统计数据显示，截至目前，主产区粮食企业累计收购新麦超1000万吨，夏粮收购开局良好。

当前夏粮已进入收购旺季，收购工作正由南向北陆续展开。据了解，从各地看，新季小麦产量有所增加，质量普遍好于去年。

分地区看，河南收购量超过300万吨，安徽、江苏收购量均在200万吨以上，湖北、山东、河北等地正在陆续上量，收购量同比大体相当。

从仓容看，河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6个小麦主产省共准备小麦仓容近8000万吨。从资金看，初步安排夏粮收购资金1100亿元。

前不久，多部门联合印发《关于切实做好2024年夏季粮油收购工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，有关企业要发挥好示范引领作用，充分利用仓容、资金、渠道等资源优势，积极入市、始终在市，合理把握收购节奏，维护粮食市场平稳运行。

“目前，国家有关部门正在指导相关方面加大各级储备小麦轮入力度，引导各类企业积极入市收购，增强市场购销活力，全力保障粮食市场平稳运行。”国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成表示，下一步，将认真落实市场调控政策措施，精心组织市场化收购和政策性收购，持续优化为农服务水平，让农民卖“明白粮”“放心粮”，确保夏粮丰收入库、颗粒归仓。

(责编：杨曦、高雷)

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