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2024欧洲杯临近 海信电视畅销德国 

2024年06月14日14:17 | 来源：中国网科技
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原标题：欧洲杯加持：海信电视热销德国位居中国品牌第一

北京时间6月15日凌晨，2024欧洲杯即将在德国慕尼黑正式拉开战幕。在欧洲杯赛事的加热下，带来可观的消费增量，当地德国市场家电产品更是热销。截至今年5月，海信电视500+美元以上产品同比增长101%；海信冰箱500+美元以上产品同比增长91%，海信德国公司年累销售额同比提升52%。

德国是全球品牌高地，消费者最注重质量和品质，多年来海信通过不断创新和自主品牌建设，赢得当地消费者的青睐。“这种增长来自于此前的长期投入。过去三年里，我们围绕产品迭代、渠道拓展、终端建设进行深耕细作。2024德国欧洲杯是‘助燃剂’，相信欧洲杯结束后海信德国的市场业绩会继续增长。”海信国际营销德国公司总经理侯路表示，根据第三方权威数据，海信电视在德国销售量占有率位居行业第三，居中国品牌第一。

据介绍，在德国市场，海信与当地主流的零售渠道Media Markt、expert、OTTO、Amazon等均已建立了多年的战略合作关系。在德国当地的400家Media Markt Saturn商店中，消费者可以采购到海信的全套家电产品。

在整体的欧洲市场，海信电视今年第一季度出货量增长35.9%，跑赢行业，销售量占有率位居中国企业第一。奥维睿沃数据显示，今年1-4月，海信电视出货量市场份额达到14.26%，稳居世界第二。

据介绍，海信不仅为消费者提供优质的产品和技术，还积极带动就业，履行企业社会责任。目前，海信欧洲公司有近1万名员工，拥有位于斯洛文尼亚、塞尔维亚、捷克、法国和波兰的5个主要的生产基地，并在欧洲建立了6个研发中心，通过27个销售单元，将海信的产品销往整个欧洲，满足欧洲消费者的需求。

(责编：董童、李源)
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