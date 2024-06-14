人民网北京6月14日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）了解到，获得CNAS检验机构认可机构超千家，覆盖全球24个国家和地区，占全球获认可检验机构总数的9.5%，呈现出蓬勃的发展势头。

检验机构认可是正式表明检验机构具备实施特定检验工作能力的第三方证明。近年来，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）检验机构认可工作持续快速发展。

获认可机构超千家 亚太地区领先

据CNAS相关负责人介绍，CNAS检验机构认可制度自2002年建立以来，不断推动检验机构高质量发展。认可领域从传统的商品检验和特种设备扩展到高速铁路系统检验等高精尖技术领域，涵盖商品检验、特种设备、建设工程、交通运输、网络安全、节能与环保、公共服务等领域。

CNAS发布数据显示，截至今年5月，共有1001家机构获得CNAS检验机构认可，覆盖全球24个国家和地区，占亚太地区获认可检验机构总数的14.7%，持续保持亚太地区领先水平；占全球获认可检验机构总数的9.5%，呈现出蓬勃的发展势头。

推进国际互认 支撑经济发展

据了解，2004年，CNAS首批签署《亚太实验室认可合作组织（APLAC）检验机构认可互认协议》，实现了检验机构认可国际互认，为我国检验机构参与国际竞争提供了有力支撑。

同时，获得CNAS认可的检验机构在服务国际国内贸易、支撑基础设施建设、服务特种设备安全、保障国家重点工程建设、为重特大安全事故鉴定提供技术支持、促进网络和信息安全建设等方面发挥了积极作用。

推动智能化 检验检测发挥支撑作用

在智慧城市建设和智能化检验中，检验机构认可也发挥了支撑作用。

据介绍，CNAS积极开展工业与民用建筑安全性评价、智能建筑检验、城市地质灾害风险评估、城市排水管道验收与运行质量状况评价、轨道交通系统安全性评估、网络安全等级保护测评、信息基础设施功能评价、充电桩与换电站施工质量评价、风力发电等新能源设施施工质量评价等检验能力认可。

同时在智能化检验领域，CNAS围绕在线检测和智能化电梯监管的检验能力等积极开展认可。

据上述负责人介绍，近年来，相关监管部门、行业主管部门对CNAS检验机构认可结果的采信使用呈增长趋势，检验机构认可采信范围进一步扩大。

(责编：王仁宏、高雷)

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