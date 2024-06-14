新华网北京6月14日电（记者 王莹）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，今年1至5月，全国铁路发送旅客17.3亿人次，同比增长20.2%，运输安全平稳有序。

据国铁集团客运部负责人介绍，1至5月全国铁路日均开行旅客列车10463列，同比增加1174列，增长12.7%。5月1日发送旅客2069.3万人次，创单日旅客发送量历史新高。广深港高铁发送跨境旅客1077.7万人次，同比增长79.3%，中老铁路累计发送跨境旅客10.7万人次，呼和浩特至乌兰巴托国际旅客列车恢复开行。

在优化服务品质方面，用好铁路12306候补购票、在线选铺、购票信息预填、起售订阅通知等功能，兼顾长途和中短途旅客出行需求，优化售票策略，改善旅客购票体验。积极推广计次票、定期票、旅游套票等新型票制服务，目前计次票、定期票已覆盖60条线路，旅游套票已覆盖11条线路。铁路畅行码覆盖所有动车组列车，全国120个车站可实现便捷换乘，80个车站提供互联网订餐服务。

下一步，铁路部门将充分运用三季度列车运行图调整后释放的运力资源，做好暑期运输组织，优化旅客列车开行，丰富客运产品供给，提升站车服务品质，努力让广大旅客出行体验更美好。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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