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上海银行“美好生活工作室”走进老博会 解锁为老服务新玩法

2024年06月14日16:53 | 来源：上观新闻
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原标题：养老金融｜上海银行“美好生活工作室”走进老博会，解锁为老服务新玩法

　　日前，上海银行亮相“2024上海国际养老、辅具及康复医疗博览会”。展会现场，上海银行“美好生活工作室”引来一波波老年市民排队打卡。

　　大字版手机银行升级后有哪些新功能，防范电信诈骗有哪些门道，香囊和漆扇手工制作体验……小小工作室“大有乾坤”，上海银行再次“解锁”为老服务新“玩法”。

　　“智慧”课堂让数字智能更好用

　　“家附近的社区活动中心也有‘美好生活工作室’，没想到上海银行把工作室还搬到了展览会。”家住浦西的朱阿姨约上几位邻居好友，上午10点多在老博会上海银行展台前打卡。

　　展会现场，“美好生活工作室”开设“反诈课堂”，以通俗易懂、易于理解的方式，宣传普及防范金融诈骗、识别非法金融广告的方法和知识，助力老年客户守好“钱袋子”；“智慧”课堂，手把手教老人使用大字版手机银行，助力跨越数字鸿沟。

　　近几日上海体感闷热，上海银行展台还为参观观众免费发放“普及金融知识万里行”主题宣传扇子，助力老年群体全面提高金融水平知识和金融风险防范意识。

　　日常在上海银行网点的导银志愿者们，也组队来到老博会现场。“反诈课堂”不仅帮助他们提升自身风险防范意识，同时更有助于发挥志愿者们日常在网点服务中“一人带动多人”的宣教“辐射”，“以点代面”扩大筑牢反诈网。

　　“美好”活动让退休生活更多彩

　　不仅带去“智慧”，还带去美食。

　　上海银行“美好生活工作室”前的爆米花机，一度吸引老年朋友们排起长队。“正好展会逛饿了，闻到这里一阵香味，就来领一份解解馋。”驻足的李老伯和老伴笑着说。

　　为丰富老年朋友逛展趣味，“美好生活工作室”在现场推出美食打卡活动，完成打卡任务即可领取爆米花及伴手礼。

　　此外，现场还准备了制作香囊、手工漆扇体验活动。老人们认真听讲后，在工作人员的指导下，一步步完成自己的手工艺品。精心制作完香囊、漆扇，兴致勃勃合照留念。

　　“现场体验制作漆扇，非常新奇，我之前在社交平台上看到过，但一直没有机会尝试。”现场，一位老人开心地说：“感谢上海银行带我体验新事物，为我们的退休生活增添乐趣。”

　　小小工作室让金融服务更多元

　　小小工作室，为金融服务开拓了更广的空间。

　　目前，上海银行已建成150余家“美好生活工作室”，在上海的很多街道、社区都有“美好生活工作室”的身影。美好生活工作室自2023年以来累计开展活动近1500场，服务客户约2万人次。

　　“美好生活工作室”是上海银行与社区街道、养老机构等各界伙伴深入融合的产物，以立足区域经济业态，参与打造“15分钟生活圈”，围绕居民衣食住行开展各类活动与服务。

　　本次走进老博会，让工作室的服务半径再扩大，持续为养老金融注入温度，陪伴银发生活。

　　“五位一体”让“养老”变“享老”

　　上海银行零售业务部总经理姚秦表示，参加本届老博会，一方面集中了解、关注老年群体的新需求、新向往，致力于提供更多、更好的福祉产品和适老服务；另一方面，关注养老产业发展动态，积极整合资源，强化与各类养老机构的深度合作，联动发挥上海银行在普惠金融、科创金融等领域的优势，探索更多路径服务银发经济。同时，借展会平台，展现上海本地银行养老金融服务水平和社会责任形象，服务更多老年市民“养老”变“享老”。

　　近年来，聚焦老年客户需求，上海银行保留和改进传统金融服务方式，强化“产品+服务”两个支撑，整合“政府+社会+金融机构”三类资源，打造“专门设施、专属产品、专享服务、专业队伍”四专特色，提升“贴心、舒心、放心、开心、暖心”五心体验；构建了以网点服务为基础、手机银行为重点，云网点为延伸，电话银行沪语及上门服务为特色，形成了五位一体全渠道适老服务体系；同时，以美好生活工作室建设为抓手，常态化开展金融进社区延伸服务及公益助老活动，为老年群体提供“家门口”金融服务便利。

　　数据显示，截至2023年末，上海银行服务逾500万老年客户，在上海地区持续保持领先地位。2024年一季度，上海银行养老金新获客同比增长35%。

(责编：董童、李源)
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