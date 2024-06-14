人民网记者 杜燕飞

“家里的电冰箱用了好多年了，听说有以旧换新政策，趁假期有时间，赶紧过来看看。”刚刚过去的端午假期，在北京市一家电器门店，前来选购家电的消费者王先生说，“新产品功能更丰富，更省电，赶上商场‘618’促销活动，就下单了一台新电冰箱。”

消费一头连着宏观经济，一头连着千家万户，是经济发展的重要引擎。今年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。随后，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》提出，推动汽车换“能”，推动家电换“智”，推动家装厨卫“焕新”。

目前，山西、浙江、山东、湖南、广东、深圳等多地已出台细化举措，明确了消费者参与汽车、家电等以旧换新的支持范围和补贴细则。例如，山东省级财政安排资金2亿元采取以奖代补的方式支持各市开展家电以旧换新工作；深圳市、区联动投入2.6亿元用于汽车“置换更新”补贴，安排1.9亿元用于消费电子和家用电器补贴。

值得一提的是，入夏以来，清凉家电的需求不断增长，激活“夏日经济”一池春水。在山东临沂的一家家电卖场，前来咨询以旧换新政策的顾客络绎不绝。“家里的空调用了快10年，制热制冷效果已经不太好。在商场看中了一台节能空调，根据以旧换新补贴政策，再叠加政府节能补贴、门店让利等一系列优惠，优惠了1000多元。”临沂市民郭女士说。

多家卖场工作人员表示，目前最受欢迎的家电产品，都是科技含量比较高的产品，比如，节能较好的智能空调、用手机调控的智能电视等。与此同时，师傅送货上门的同时可以直接将旧家电带走，这种拆旧同时换新的服务，解决了消费者的后顾之忧。

不仅是在家电领域，汽车以旧换新正在各地陆续展开。近日，财政部下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于今年汽车以旧换新中心财政补贴资金预拨。优惠政策给消费者带来“真金白银”的同时，不少汽车销售企业还叠加了购置税减免、保险费优惠、消费券补贴等优惠，加码让利。

中国汽车工业协会等开展的2024新能源汽车消费调研结果显示，超六成受访者认为出台汽车以旧换新政策“很有必要”，其中近三成一年内有置换旧车、购买新能源汽车的打算。

值得一提的是，消费品以旧换新，离不开金融的支持。当前，各地出台金融激励政策、举办政银企对接会、建立银企协调机制等方式，让金融支持落到实处。例如，广东日前举行金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新政银企融资对接会，达成合作意向总金额超百亿元，推动银企达成合作意向总金额超百亿元。

国家发改委日前组织召开的推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议要求，要加大政策支持力度，加快各类资金落地，使“真金白银”的优惠直达企业和消费者。

专家表示，我国消费市场总体上正在由“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。新一轮大规模消费品以旧换新，有利于推动消费市场从“有没有”向“好不好”加快转变，形成更高水平的供需动态平衡，在更好满足人民美好生活需要的同时，释放更加强大的发展动力，不断巩固和增强经济回升向好态势。

“本着尊重消费者意愿、回应消费者诉求的原则，商务部将会同多部门多措并举让消费者更有获得感。”商务部相关部门负责人表示，在汽车以旧换新方面，让买车更实惠，让用车更便利，让卖车更省心，让报废更方便。在家电、家装厨卫换新方面，突出消费便利，突出信息透明，突出智慧便捷，突出环境优化，组织开展“放心家装进社区”、家电售后服务提升等行动。

(责编：王仁宏、高雷)

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