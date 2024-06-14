人民银行：5月末社会融资规模存量391.93万亿元
2024年06月14日17:13 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，5月社会融资规模存量统计数据报告显示，初步统计，5月末社会融资规模存量为391.93万亿元，同比增长8.4%。
其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为245.74万亿元，同比增长8.9%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.73万亿元，同比下降7.2%；委托贷款余额为11.18万亿元，同比下降1.3%；信托贷款余额为4.14万亿元，同比增长9.4%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.45万亿元，同比下降13%；企业债券余额为31.84万亿元，同比增长1.9%；政府债券余额为72.28万亿元，同比增长14.7%；非金融企业境内股票余额为11.54万亿元，同比增长4.6%。
从结构看，5月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.7%，同比高0.3个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.4%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比2.9%，同比低0.2个百分点；信托贷款余额占比1.1%，同比高0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.6%，同比低0.2个百分点；企业债券余额占比8.1%，同比低0.5个百分点；政府债券余额占比18.4%，同比高1个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，同比低0.2个百分点。
(责编：罗知之、高雷)
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